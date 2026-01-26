Darío: l’uomo che insegnò agli spagnoli a cantare

Rubén Darío è ricordato come poeta, giornalista, diplomatico. Ma prima di tutto è stato un rivoluzionario: l’uomo che ha cambiato per sempre il modo di intendere ed usare la lingua spagnola, padre del modernismo ispano-americano. Con Azul… (1888) si apre una frattura netta nella storia della poesia: esiste un prima di Darío, in cui la poesia spagnola diceva, e un dopo, in cui la poesia comincia a suonare.

Un poeta nel Nicaragua

La fucina di questa trasformazione è proprio l’America Latina. Un continente giovane, in cui nasce una nuova generazione di scrittori decisa a rompere con i modelli occidentali tradizionali e a reinventare la propria lingua. Darío si posiziona in prima linea e guida un movimento che mescola influenze francesi, tradizione spagnola e sensibilità americana dando vita a un linguaggio poetico musicale e cosmopolita. Azul… è il pilastro portante del modernismo: una raccolta ibrida di racconti e poesie che segna uno spartiacque nella letteratura spagnola. Il libro attinge al romanticismo e simbolismo francesi, elevando la bellezza estetica a valore centrale. Lo stesso titolo —l’azzurro— diventa simbolo dell’arte “pura”, dell’infinito, dell’evasione dalla mediocrità borghese. Dietro ai toni sognanti e raffinati si cela però un intento profondamente politico: spezzare le catene di una sudditanza culturale che l’America Latina continuava a subire nonostante l’indipendenza politica.

L’autore combatte qui il suo nemico —la società borghese e il suo piatto realismo— usando la sua stessa arma: un linguaggio aristocratico che viene portato all’eccesso, caricato di musicalità, immagini preziose, allitterazioni che ne rivelano l’artificialità. Nei suoi versi popolati da cigni, giardini e principesse aleggia la costante inquietudine provocata dall’inesorabile scorrere del tempo e dal perpetuo conflitto tra arte e vita, illusione e disincanto.

La scrittura di Darío riflette una vita errante e sregolata segnata da viaggi continui ed eccessi consumati tra America Latina ed Europa — da Managua a Buenos Aires, da Madrid a Parigi, fino all’Italia. Viaggiatore instancabile, osserva sempre l’Europa con ammirazione e ironia, senza mai perdere lo sguardo di latinoamericano. Con Prosas profanas la musicalità del verso raggiunge linguaggi inediti. Con Cantos de vida y esperanza la sua poesia si fa più matura, politica ed esistenziale.

La sua eredità non solo rappresenta una fondamentale chiave di lettura per meglio comprendere autori quali Neruda o García Lorca, ma consiste anche in un prezioso insegnamento, cioè che la modernità non nasce sempre nei centri del potere culturale. A volte arriva dalla periferia, con un accento diverso, e all’improvviso riscrive le regole del gioco.

Articolo a cura di Bianca Ricci