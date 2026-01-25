La lunga strada della memoria: l’archeologia italiana e il tesoro nascosto dello Swat

Il passato millenario del subcontinente asiatico torna a parlare italiano, tra polvere di sepolcri, figure di Buddha e città dimenticate che emergono dal tempo nella valle dello Swat, in Pakistan. È una storia affascinante di scoperta, perseveranza scientifica e cooperazione culturale quella celebrata nel 2025: settant’anni esatti di scavi archeologici condotti da studiosi italiani che hanno trasformato un progetto pionieristico in uno dei fiori all’occhiello della ricerca internazionale. La missione, iniziata nel 1955 e resa possibile dall’intuizione del grande orientalista Giuseppe Tucci, ha progressivamente svelato un patrimonio antico che va dal Neolitico all’età postclassica, con ritrovamenti che non solo arricchiscono i manuali di storia, ma offrono chiavi di lettura inedite sulla diffusione delle civiltà e sul dialogo culturale tra Occidente e Oriente. Nel cuore della valle dello Swat, un territorio da sempre crocevia di popoli e culture, emerge un mosaico archeologico unico: templi buddhisti arcaici, necropoli preistoriche, antiche città come Sirsukh e Barikot, quest’ultima premiata nel 2022 tra le più importanti scoperte archeologiche dall’American Association for Archaeology. Sono testimonianze che raccontano non solo l’evoluzione di rituali e credenze, ma anche l’incessante spinta umana verso l’urbanizzazione e l’integrazione commerciale su rotte che collegavano l’Indo all’Asia Centrale. A guidare oggi questa straordinaria avventura scientifica è un gruppo di archeologi italiani e internazionali coordinati dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dall’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO), che hanno saputo coniugare rigore metodologico con sensibilità culturale. L’introduzione di tecnologie avanzate come la documentazione tridimensionale e l’analisi geoarcheologica si affianca alla millenaria pratica dello scavo stratigrafico: un dialogo tra vecchio e nuovo che riflette l’evoluzione stessa dell’archeologia come disciplina. Ma il valore di questa missione va oltre i ritrovamenti materiali. È un progetto che ha lasciato un segno profondo nelle comunità locali, promuovendo la tutela dei siti e la formazione di giovani pakistani, creando così una vera e propria “comunità umana” attorno alla conoscenza e alla conservazione. La celebrazione del 70° anniversario della missione archeologica italiana è quindi un’occasione per riflettere non solo sui millenni di storia che affiorano dal sottosuolo, ma sull’importanza di preservare e valorizzare il nostro passato comune, riconoscendo che la memoria dell’umanità è fragile, preziosa e, soprattutto, comune.