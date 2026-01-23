La Libia riapre il suo scrigno di storia: il Museo Nazionale di Tripoli torna a vivere

La riapertura del Museo Nazionale di Tripoli, dopo oltre tredici anni di chiusura seguiti al collasso dello Stato libico nel 2011, rappresenta molto più di un evento culturale: è un gesto politico, simbolico e profondamente identitario, che restituisce al paese uno dei suoi luoghi più densi di memoria. Ospitato nello storico Castello Rosso, l’Assaraya al-Hamra affacciato sul porto della capitale, il museo torna accessibile al pubblico come grande archivio materiale della storia libica, raccontata attraverso reperti che attraversano millenni, dalla preistoria alle civiltà greca e romana, dal mondo islamico all’età moderna. La cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle autorità governative e di rappresentanti internazionali, ha sancito la fine di una lunga fase di silenzio e di protezione forzata, durante la quale le collezioni erano state messe in sicurezza per sottrarle a saccheggi e distruzioni. Il percorso espositivo, riorganizzato secondo criteri cronologici e tematici, si avvale oggi di nuove soluzioni museografiche e tecnologie interattive che mirano a rendere il museo uno spazio vivo, educativo e accessibile, non solo un deposito di antichità. Tra le sale spiccano mosaici romani di straordinaria fattura, statue, iscrizioni, manufatti funerari, mummie e oggetti che testimoniano il ruolo della Libia come crocevia tra Mediterraneo e Sahara, luogo di scambi commerciali, culturali e religiosi fin dall’antichità. La riapertura del museo si inserisce in un più ampio tentativo di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, sostenuto anche da organismi internazionali come l’UNESCO, che negli ultimi anni hanno collaborato alla formazione del personale e alla protezione dei siti archeologici. In questo senso il museo diventa uno strumento di narrazione condivisa, capace di offrire ai cittadini libici un racconto complesso e stratificato della propria storia, al di là delle fratture politiche e delle semplificazioni ideologiche. Allo stesso tempo, l’evento segnala una volontà di riaprire il paese al mondo attraverso la cultura, rilanciando il turismo come possibile leva economica e diplomatica. Negli ultimi mesi le autorità hanno registrato un aumento delle visite di studiosi, delegazioni e viaggiatori, incoraggiato anche da procedure di ingresso più snelle e dal restauro di altri siti storici. In questo quadro il Museo Nazionale di Tripoli si propone come biglietto da visita della Libia che resiste, custodisce e racconta se stessa, dimostrando come la tutela del passato possa diventare un atto di fiducia nel futuro.