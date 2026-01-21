José Martí: il padre dell’indipendenza cubana che sfidò l’Impero

Il 28 gennaio Cuba celebra José Martí, anche se non è la data in cui morì. Martí cadde a La Plata il 19 maggio 1895, durante uno scontro a fuoco nella guerra d’indipendenza cubana. Ma il 28 gennaio – data che coincide con la fondazione del suo Partito Rivoluzionario Cubano nel 1892 – è diventato il giorno in cui l’isola lo ricorda ufficialmente. Una scelta simbolica, quella di fissare la memoria non nel momento della morte, ma nel momento in cui decise di combattere. Ma Martí non era solo un combattente: era il teorico, il poeta, il visionario che ha trasformato la lotta per la libertà dell’isola in un progetto politico e culturale destinato a cambiare il corso della storia latinoamericana.

Nato nel 1853 all’Avana, Martí crebbe in un’isola ancora colonia spagnola, dove la schiavitù persisteva e l’oppressione era norma. Da adolescente iniziò a scrivere, a disegnare, a pensare. Fu arrestato a 17 anni per aver criticato un generale spagnolo. Esiliato in Spagna, poi in Messico, Guatemala, Stati Uniti: Martí passò gran parte della sua vita lontano da Cuba, ma sempre con lo sguardo rivolto verso casa.

È negli Stati Uniti, dove visse dal 1880 al 1895, che Martí elaborò il suo pensiero più radicale. Non era un semplice indipendentista. Era un intellettuale organico della rivoluzione, che capiva che la libertà di Cuba doveva significare anche libertà dal debito, dall’imperialismo economico, dalla dominazione americana che già allora si profilava all’orizzonte. Scrisse decine di articoli, discorsi, lettere. Fondò il Partito Rivoluzionario Cubano. Raccolse fondi, coordinò i circoli di emigrati cubani, clandestinamente preparò l’insurrezione.

La sua visione era universale. Martí non pensava solo a Cuba: sognava un’America Latina unita, in grado di resistere agli appetiti imperialisti del Nord. In una lettera del 1895 scrisse frasi che suonano profetiche: “Ho vissuto dentro il mostro e conosco le sue viscere”. Intendeva gli Stati Uniti, naturalmente. Capiva che l’indipendenza formale dalla Spagna non bastava se Cuba fosse diventata una colonia americana.

Il 24 febbraio 1895 iniziò il conflitto finale. Martí, già 42 anni, poeta e intellectuale, si unì ai combattenti come soldato. Voleva dimostrare che non era solo teoria: era disponibile a morire per quello che predicava. Tre mesi dopo, il 19 maggio 1895, Martí morì a La Plata, caduto in battaglia insieme al suo cavallo. Aveva combattuto per pochi mesi, ma quella era stata la sua scelta: non delegare ad altri la lotta per cui aveva sacrificato l’intera vita.

Non vide Cuba indipendente. Non vide nemmeno la fine della guerra che iniziò. Ma la sua eredità è immensa. Gli scritti di Martí divennero il manifesto della rivoluzione cubana, cento anni dopo. Fidel Castro rivendicò la sua eredità. Che ci crediate o no, Martí rimane una figura quasi impossibile da contestare a Cuba: conservatori e rivoluzionari, monarchici e comunisti, tutti rivendicano qualcosa dal suo pensiero, dalla sua dedizione, dalla sua chiarezza.

Nel 2026, a 131 anni dalla sua morte, Martí rappresenta ancora qualcosa di raro nella storia politica: un uomo che non tradì se stesso, che non negoziò i principi, che anteprese i pericoli dell’imperialismo economico quando era ancora una teoria. Un poeta che divenne un soldato. Un intellettuale che non rimase nella torre d’avorio ma scese in campo.

La lotta per cui morì durò ancora tre anni. Ma il 28 gennaio, quando Cuba ricorda Martí, ricorda soprattutto questo: che l’indipendenza non è solo territorio liberato, ma dignità restituita, e che la libertà vera richiede coraggio, coerenza e la disposizione a perdere tutto.