Golden Globes 2026: torna il fascino dark nel red carpet rinominato “One Black Dress After Another” 

L’11 gennaio si è svolta l’83ª edizione dei Golden Globes, come da tradizione al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California. Fuori dall’hotel prende vita l’iconico red carpet, spesso protagonista di discussioni nei giorni successivi per i look audaci e glamour delle star. Quest’anno, a catturare l’attenzione, è stata la predominanza del nero nella palette degli outfit, tanto da guadagnarsi il soprannome ironico di “One Black Dress After Another”. Un gioco di parole che richiama anche la pellicola One Battle After Another, che si è aggiudicata il Premio come Miglior Film – Musical o Commedia della serata.

Tra gli abiti più chiacchierati, Ariana Grande ha sorpreso tutti con un vestito nero firmato Vivienne Westwood, curato da Law Roach, molto lontano dalla sua abituale palette pastello. Realizzato in chiffon stropicciato, il look mantiene uno stile principesco pur nella sua sobrietà dark, perfettamente in linea con l’atmosfera noir della serata.

Ariana Grande sul red carpet 2026.

Foto: Amy Sussman/Getty Images

Quando si parla di dark glamour, impossibile non citare Jenna Ortega, che ha fatto del nero e dello stile gotico il suo marchio di fabbrica interpretando Mercoledì Addams. Sul red carpet, l’attrice ha sfilato con un abito a colonna firmato dalla stilista turca Dilara Findikoglu, che valorizza perfettamente la sua silhouette grazie a scollature profonde ai lati del busto e a dettagli ricercati, conquistando fan e fotografi.

Jenna Ortega sul red carpet 2026.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Il look più memorabile del red carpet di quest’anno è stato senza dubbio quello di Teyana Taylor. L’attrice, protagonista del film One Battle After Another, ha sfilato con un abito di raso nero firmato Schiaparelli. A catturare l’attenzione sono stati i dettagli iconici: una sciarpa che avvolge il collo e scende fino a toccare il pavimento e una scollatura sul fondoschiena che mostra un perizoma con fiocco ricoperto di cristalli. Questi dettagli rendono l’outfit sensuale, ma sofisticato.

Teyana Taylor sul red carpet 2026.

Foto: Instagram / @schiaparelli

Già vincitrice del Golden Globe come Migliore Attrice Non Protagonista e parte del cast del film premiato come Miglior Film – Musical o Commedia, Teyana Taylor conquista anche il premio non ufficiale della serata: l’outfit più sexy del red carpet.