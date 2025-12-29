The suspension of disbelief o sull’importanza di continuare a meravigliarsi
Carlo Mondello
The suspension of disbelief o sull’importanza di continuare a meravigliarsi

Questa volontaria sospensione dell’incredulità è ancora oggi, nell’era delle grandi tecnologie e del turbocapitalismo, ciò che ci salverà. Salvaguardare il mondo meraviglioso, illudendoci di credere a ciò che possibile non è, è in verità ciò che più ci permette di sopravvivere alla violenta realtà.

Cultura - 29 Dicembre 2025

di Carlo Mondello

