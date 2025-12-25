Zygmunt Bauman, a cento anni dalla nascita: capire la liquidità del nostro tempo
Alessandro Maurizi
- Cultura

Zygmunt Bauman, a cento anni dalla nascita: capire la liquidità del nostro tempo

Zygmunt Bauman, a cento anni dalla nascita: capire la liquidità del nostro tempo

foto-articolo
Cultura - 25 Dicembre 2025

di Alessandro Maurizi

Condividi: