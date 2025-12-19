Lohengrin: La storia del cavaliere del cigno 

Lohengrin, un cavaliere coraggioso e gentile che vive in un mondo di magia e avventura.

Tutto inizia in un regno lontano, dove la principessa Elsa è accusata ingiustamente di aver ucciso il suo fratello, il re. La povera Elsa è disperata e non sa cosa fare, ma il destino le porta un eroe inaspettato: Lohengrin, il Cavaliere del Cigno.

Lohengrin è un cavaliere misterioso che arriva su un’onda d’acqua, trainato da un cigno bianco. È un guerriero coraggioso e forte, ma anche gentile e giusto. Lohengrin decide di aiutare Elsa e di combattere per la sua innocenza.

Insieme, Lohengrin e Elsa affrontano molti pericoli e sfide, ma il loro amore e la loro determinazione li aiutano a superare ogni ostacolo. Alla fine, Lohengrin sconfigge il vero colpevole e Elsa è dichiarata innocente.

Ma c’è un problema: Lohengrin deve tornare al suo regno, e Elsa non può andare con lui. Il cavaliere le lascia un corno magico e le dice di suonarlo se mai avrà bisogno di lui.

La storia di Lohengrin è un racconto di amore, coraggio e lealtà. Ci insegna che la verità e la giustizia possono trionfare, e che l’amore può superare ogni ostacolo.

Le scenografie e gli effetti ottico sono il vero fiore all’occhiello di tutta la messa in scena.

E adesso, voglio chiedervi: cosa farete se mai avrete bisogno di aiuto? Suonerete il corno magico di Lohengrin?

Il Teatro dell’Opera di Roma ha presentato una produzione di grande livello, con un cast internazionale di altissimo profilo, guidato dal direttore musicale Michele Mariotti e dal regista Damiano Michieletto.

L’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma hanno fatto un lavoro eccezionale, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Il maestro Mariotti ha condotto con maestria, portando alla luce le sfumature più delicate della partitura wagneriana.

Il cast è stato semplicemente straordinario, con Dmitry Korchak nel ruolo di Lohengrin, Jennifer Holloway come Elsa, Clive Bayley come Heinrich der Vogler, Tómas Tómasson come Friedrich von Telramund, Ekaterina Gubanova come Ortrud e Andrei Bondarenko come Der Heerrufer.

Un applauso speciale anche ai giovani artisti del progetto “Fabbrica” – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, che hanno dimostrato grande talento e passione.

La regia di Damiano Michieletto è stata innovativa e coinvolgente, con un impianto scenico semplice ma di grande impatto. Le scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti e le luci di Alessandro Carletti hanno completato il quadro, creando un’atmosfera unica e indescrittibile.¹ ² ³

Complimenti all’Opera di Roma per questa stagione 2025!