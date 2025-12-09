Che cos’è la Notte di Yalda

La Notte di Yalda (in persiano spesso citata come Shab-e Yalda) è una festa tradizionale dell’Iran che celebra la notte più lunga e buia dell’anno: il solstizio d’inverno, ovvero la notte del 20/21 dicembre secondo il calendario gregoriano. Il nome “Yalda” significa “nascita”, “notte di nascita”, a indicare che, da questa notte in poi, i giorni cominciano ad allungarsi di nuovo.

Origini e significato

La festa ha radici antichissime: nasce da tradizioni pre-islamiche, in contesti zoroastriani e mitraisti, quando il passaggio dal buio all’allungarsi della luce era simbolo di rinascita della vita.



In quel contesto, la lunga notte veniva vissuta come un momento per proteggersi dal male che il buio poteva rappresentare, restando svegli, accendendo candele o lanterne, e riunendosi con famiglia e amici.



La festa rappresenta dunque un momento di passaggio: dalla notte alla luce, dall’oscurità all’alba, dalla vecchia stagione all’inverno e poi alla rinascita della natura e della vita.

Come si celebra

Durante la Notte di Yalda le famiglie e gli amici si riuniscono — spesso in casa — e si dedica la serata a convivialità, racconti e poesia.

Alcune tradizioni tipiche:

Frutta e noci : melograni e cocomeri sono fra i frutti simbolo della festa. Il colore rosso del melograno, del cocomero e di altri frutti richiama l’alba, la rinascita e la luce che ritorna.



: melograni e cocomeri sono fra i frutti simbolo della festa. Il colore rosso del melograno, del cocomero e di altri frutti richiama l’alba, la rinascita e la luce che ritorna. Lettura di poesie e testi classici : spesso si legge il poema del grande poeta persiano Hafez. Si crede che le sue parole possano offrire guida, auspici o semplicemente conforto.



: spesso si legge il poema del grande poeta persiano Hafez. Si crede che le sue parole possano offrire guida, auspici o semplicemente conforto. Candele e lanterne : per “esorcizzare” la notte e l’oscurità evocata dalla stagione, si accendono luci, simbolo della vittoria della luce sul buio.



: per “esorcizzare” la notte e l’oscurità evocata dalla stagione, si accendono luci, simbolo della vittoria della luce sul buio. Momento di condivisione e convivialità: la festa è prima di tutto un momento di unione familiare, con amici, parenti, cultura, condivisione — un’occasione di calore umano e memoria.

Che significato ha oggi

Per molte persone — soprattutto iraniane e afghane, oppure per immigrati e comunità diaspora — la Notte di Yalda resta un legame forte con le proprie radici: un momento di nostalgia, ma anche di rinascita, solidarietà e speranza anche lontano da casa.

In alcuni contesti, come racconta un reportage su una celebrazione a Roma, la Notte di Yalda diventa anche un momento di condivisione interculturale, di incontro tra persone di origini diverse, in un’atmosfera di scambio e apertura.

Quando si celebra

La Notte di Yalda cade nella notte tra il 20 e il 21 dicembre — la notte più lunga dell’anno nell’emisfero nord.