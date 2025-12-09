Che cos’è la Notte di Yalda
La Notte di Yalda (in persiano spesso citata come Shab-e Yalda) è una festa tradizionale dell’Iran che celebra la notte più lunga e buia dell’anno: il solstizio d’inverno, ovvero la notte del 20/21 dicembre secondo il calendario gregoriano. Il nome “Yalda” significa “nascita”, “notte di nascita”, a indicare che, da questa notte in poi, i giorni cominciano ad allungarsi di nuovo.
Origini e significato
- La festa ha radici antichissime: nasce da tradizioni pre-islamiche, in contesti zoroastriani e mitraisti, quando il passaggio dal buio all’allungarsi della luce era simbolo di rinascita della vita.
- In quel contesto, la lunga notte veniva vissuta come un momento per proteggersi dal male che il buio poteva rappresentare, restando svegli, accendendo candele o lanterne, e riunendosi con famiglia e amici.
- La festa rappresenta dunque un momento di passaggio: dalla notte alla luce, dall’oscurità all’alba, dalla vecchia stagione all’inverno e poi alla rinascita della natura e della vita.
Come si celebra
Durante la Notte di Yalda le famiglie e gli amici si riuniscono — spesso in casa — e si dedica la serata a convivialità, racconti e poesia.
Alcune tradizioni tipiche:
- Frutta e noci: melograni e cocomeri sono fra i frutti simbolo della festa. Il colore rosso del melograno, del cocomero e di altri frutti richiama l’alba, la rinascita e la luce che ritorna.
- Lettura di poesie e testi classici: spesso si legge il poema del grande poeta persiano Hafez. Si crede che le sue parole possano offrire guida, auspici o semplicemente conforto.
- Candele e lanterne: per “esorcizzare” la notte e l’oscurità evocata dalla stagione, si accendono luci, simbolo della vittoria della luce sul buio.
- Momento di condivisione e convivialità: la festa è prima di tutto un momento di unione familiare, con amici, parenti, cultura, condivisione — un’occasione di calore umano e memoria.
Che significato ha oggi
Per molte persone — soprattutto iraniane e afghane, oppure per immigrati e comunità diaspora — la Notte di Yalda resta un legame forte con le proprie radici: un momento di nostalgia, ma anche di rinascita, solidarietà e speranza anche lontano da casa.
In alcuni contesti, come racconta un reportage su una celebrazione a Roma, la Notte di Yalda diventa anche un momento di condivisione interculturale, di incontro tra persone di origini diverse, in un’atmosfera di scambio e apertura.
Quando si celebra
La Notte di Yalda cade nella notte tra il 20 e il 21 dicembre — la notte più lunga dell’anno nell’emisfero nord.