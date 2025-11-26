“Dizionario dell’intraducibile”: Hygge, la parola danese che racchiude il segreto della felicità

A novembre la parola intraducibile del mese è a tema con il clima invernale e con le coccole che porta con sé. Questa volta si tratta di hygge, un termine di origine danese e norvegese. Questa parola racchiude non solo un concetto, ma anche un’emozione e uno stato d’animo, su cui alcuni paesi scandinavi hanno costruito un vero e proprio stile di vita: dall’arredamento all’atmosfera domestica.

Origine, significato e uso della parola hygge

La parola hygge è una parola di origine norvegese e danese, ma le sue origini più antiche vengono dal norreno – lingua germanica antica parlata nelle terre abitate da vighinghi – con hyggja che significa “consolare”, “dare soddisfazione”. Col tempo, la parola hygge si è consolidata in Danimarca, diventando una vera e propria parte centrale della cultura e dello stile di vita danese.

Hygge è un termine difficile da spiegare, non esistendo una traduzione letterale in altre lingue che descriva a pieno il suo significato. Hygge viene più comunemente descritto come una sensazione di comodità, di accoglienza, calore e la gioia dei piaceri semplici.

La parola hygge può essere tante cose: leggere un libro in tranquillità, godersi una cioccolata calda davanti al camino, passeggiare nella natura, candele soffuse, apprezzare le piccole cose. La gioia dei piccoli gesti e dei piccoli piaceri che scaldano il cuore e l’anima.

​​

Foto: Valentyn Volkov / Alamy

Non si tratta però solo di una sensazione che viene da gesti e azioni: hygge è usata anche per descrivere la sensazione che un tipo di casa o arredamento provoca. Entrare in una casa con luci soffuse, candele, lampade a luce calda può essa stessa essere descritta come hygge.

Negli anni si è affermato lo stile hygge anche nell’interior design, contraddistinto da legni chiari, ceramica artigianale, tappeti morbidi e look minimal, senza però risultare freddo. I colori sono di una palette pastello, beige, grigio chiaro e bianco caldo. Spesso questo tipo di arredamento include anche un angolo lettura ed ambienti che richiamano al relax e alla lentezza. Una coperta calda ed un tappeto morbido sono oggetti che non mancano mai in un arredamento hygge.

Foto: ©Followtheflow_Shutterstock

Hygge è molto più di una parola: è uno stile di vita, una parte importante della cultura scandinava, ma anche un’ottima strategia di marketing che nel tempo ha funzionato soprattutto nell’interior design. Comprare arredamenti hygge fa pensare a prodotti caldi e confortevoli, facendo sentire subito a casa.