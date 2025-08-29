La pietra di Langa e la tomba di Cesare Pavese 

Santo Stefano Belbo: il paese natale

Santo Stefano Belbo è un piccolo borgo delle Langhe, in provincia di Cuneo, adagiato lungo il fiume Belbo e circondato da colline di vigneti. Terra di vino, di fatica contadina e di silenzi, è il luogo in cui Cesare Pavese nacque il 9 settembre 1908.

Per lui, però, non fu mai un paese amato: lo sentiva come un posto gretto, chiuso, fatto di “terra e fango”. Eppure, nonostante il rifiuto, ogni sua pagina porta l’impronta di quelle colline.

Il rapporto ambiguo con il paese

Pavese scrisse: «Io sono nato a Santo Stefano Belbo. Non l’ho mai amato. L’ho lasciato e me ne vanto. Ma ogni volta che ho scritto, ho parlato di lui, per farlo conoscere al mondo.»

In questa contraddizione si trova il cuore della sua opera: fuggire da un luogo che, allo stesso tempo, resta imprescindibile. Il paese che gli sembrava angusto e crudele si trasformò nella matrice stessa della sua poesia.

La morte e il silenzio dell’Hotel Roma

La vita di Pavese si concluse a Torino, il 27 agosto 1950, in una camera dell’Hotel Roma, rimasta da allora intatta. Il proprietario non consente visite: un gesto di riserbo che preserva il dolore da sguardi indiscreti. Oggi, a settantacinque anni dalla sua morte, quella stanza chiusa rappresenta il suo silenzio più definitivo.

La tomba e la pietra di Langa

Nel cimitero di Santo Stefano Belbo, Pavese riposa sotto una semplice pietra di Langa, lo stesso materiale povero e resistente che costruisce i muri e le case del paese. Una scelta che lega in modo definitivo il poeta alla sua terra, trasformando la materia grezza delle Langhe in simbolo eterno.

Il destino ha voluto che il luogo da lui più criticato diventasse il suo ultimo orizzonte, il suo “perno di riposo”.

Un paese mistico e poetico

Oggi Santo Stefano Belbo appare come un luogo irraggiungibile, mistico, assolato e poetico. La sua immagine si è fusa con la poesia stessa: visitare il paese significa entrare in contatto con l’anima di Pavese e con il cuore del Novecento letterario.

L’eredità poetica

La poesia di Pavese ti resta addosso come un cappotto bagnato: pesante, ineliminabile, ma capace di custodire dentro di sé una verità universale.

Per questo, la sua tomba non è solo un punto di arrivo, ma un simbolo.

A Santo Stefano Belbo non riposa solo Pavese: lì riposa la poesia del Novecento.