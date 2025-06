Leggere è diventato glamour?

Proveremo a rispondere a questa domanda.

Un tempo gesto intimo, oggi emblema di stile e connessione: i libri tornano protagonisti.

“Leggere in gruppo esiste da quando esiste la lettura”, scrive Jenny Hartley, autrice e critica letteraria, in The Reading Groups Book.

Per molti, leggere è un momento di evasione dalla routine e un’occasione preziosa per riflettere e conoscere meglio sé stessi.

Ma la lettura è anche condivisione. Lo è sempre stata.

Lo è stata anche nell’immediato post-Covid: complice il tempo libero a disposizione e l’assenza di interazioni sociali, la pubblicazione di contenuti letterari su Instagram ha vissuto una significativa impennata.

Da attività solitaria – magari sotto la luce soffusa di un abat-jour, a “instagrammabile”.

Oggi, sembra essere tornata di moda.

I social hanno trasformato il libro da un piacere privato a un’esperienza pubblica, dove estetica, racconto e condivisione si intrecciano.

L’hashtag #bookstagramaccoglie milioni di post: un’enorme global community che consente di scoprire nuovi autori, romanzi in uscita e generi letterari, il tutto accompagnato da feed curati e librerie da sogno degne della Trinity College Library.

Ciò che davvero fa la differenza è il dibattito che nasce tra i bookstagrammer –i creatori di contenuti digitali letterari – e i loro follower.

Un dialogo che, almeno in parte, compensa l’estetizzazione dell’oggetto libro e dell’esperienza di lettura.

Certo, non mancano le #adv, soprattutto per chi si occupa di recensioni letterarie: il rischio è quello di sponsorizzare un libro come si farebbe con un siero viso.

Leggere non può ridursi al “l’ho letto anche io” dettato dalla FOMO, né a dump curati, scatti editati, pile di libri coordinate con l’outfit.

Siamo davvero sicuri che non stiamo leggendo solo per il filtro giusto?

Glamour, sicuramente, ma proviamo a coglierne gli aspetti positivi.

Fenomeni come i Silent reading – nati sui rooftop di New York e oggi diffusi anche sulle terrazze e le biblioteche del Bel Paese- testimoniano una costante ricerca di condivisione silenziosa, disconnessione dal digitale e autentico scambio di opinioni

L’idea, nata e lanciata da lettori Millenials e Gen Z, è semplice: ci si incontra, si legge in silenzio, insieme, ognuno con il proprio libro.

In principio, ci si riuniva tra amici, oggi -dopo il successo e il passaparola nato dai social- è normale partecipare a questi eventi anche con perfetti sconosciuti.

La lettura, insomma, è uscita di casa.

Anche il mondo della moda ne ha colto il potenziale: non è trascurabile la recente attenzione del mondo del fashion verso questo fenomeno di “glamourizzazione”del leggere.

Negli ultimi anni, infatti, ha riscoperto e celebrato la lettura come simbolo di cultura, eleganza, individualità e condivisione.

Mara Grazia Chiuri ha dedicato la collezione Dior autunno – inverno 2025/2026 all’Orlando di Virginia Wolf e al concetto di dinamismo degli abiti.

L’autrice nigeriana e vincitrice nel 2005 del Commonwealth Writers’ Prize Chimamanda Ngozi Adichi è stata il volto dell’iconica borsa Lady Dior edizione 95.22 della sfilata Autunno Inverno 2022/2023

La campagna #GucciGift 2020 ha ambientato i suoi scatti in una biblioteca in stile anni ’40.

Ma il focus non è solo sulle passerelle o nelle campagne pubblicitarie.

Loewe nell’autunno inverno 2021 ha pubblicato A Show in a Book, inedito volume in omaggio allo scrittore, poeta e pittore statunitense Joe Brainard.

Miu Miuha ha ideato e lanciato un vero e proprio Literary Club – come afferma la maison- “per promuovere il dibattito, nonché favorire la comprensione della storia e dell’educazione, centrali tanto nell’identità di Miu Miu quanto nella vita delle donne di oggi”.

Dunque, la lettura è diventata glamour? Forse sì. O forse lo è sempre stata: semplicemente ce n’eravamo dimenticati.

Ciò che conta è che sia tornata -finalmente- al centro del discorso culturale e sociale.

Perché in grado di adattarsi ai linguaggi visivi, nonché alle tendenze digitali e al bisogno di ristabilire connessioni autentiche tra le nuove generazioni.

Non bisogna perdere di vista la storia da scoprire dietro la storia (di Instagram).