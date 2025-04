Gaia Vilmercati, quando i materiali diventano farfalle. 

Nata a Roma nel 1994, dove attualmente risiede. lavora principalmente in Italia e nel regno unito. Gaia Vilmercati è un’artista nata nel 1994 a Roma. Fin dalla prima infanzia la passione per il disegno e il colore predominano. Ha iniziato a dipingere a olio e a disegnare dal vivo quando era ancora molto giovane, ma la sua tecnica è stata plasmata dalla frequentazione dell’istituto d’arte di Roma. Dopo aver studiato interior design e home styling presso la british international open academy di londra, si è trasferita in Italia nel 2018. tornata a Roma, ha iniziato una nuova esperienza formativa in un laboratorio di falegnameria e restauro, occupandosi di pittura, decorazione e restauro di mobili.

Questo percorso le ha permesso di sperimentare con diversi materiali, mescolando arte e design di interni, utilizzando la tela come un vero e proprio pezzo di arredamento. Oggi lavora principalmente in Italia, esponendo e collaborando con saatchi art e balthasart.

La sua arte

Per tutta la vita ha sempre considerato la sua creatività artistica come parte della sua identità, un’interiorità che doveva essere espressa e mostrata attraverso il disegno e la pittura. La sua principale fonte di ispirazione è la natura, soprattutto i suoi lati selvaggi e misteriosi: le onde del mare e le galassie inesplorate. Flussi dell’acqua e stelle vengono richiamati dalle sue tele attraverso l’uso di materiali edili e sintetici, come il legno, lo stucco, ma anche la foglia d’oro, che diventano i veri protagonisti delle sue opere pittoriche.

I suoi lavori sono ispirati ad Alberto Burri, Lucio Fontana, Klein, per l’uso della materia ed appartenenza al colore. Ogni opera è strettamente legata, come ogni produzione artistica, a determinati periodi della vita dell’artista.

Passione, dolore, angoscia escono dalla tela e il loro linguaggio è diretto dalle prime battute. L’arte di Gaia ha la capacità di saltare gli inutili convenevoli, arriva dritta al punto ed anche le tele più buie sono delle bellissime e lucentissime oscurità.

I suoi lavori se potessero essere strizzati colerebbero: terra di serra, tulipani e sangue Blue.

La loro missione abbandonando il concetto di bellezza canonica, è quella di promuovere la bellezza stessa, nella sua idea più pura: come una vita senza maschera, come l’invito ad un’esperienza umana autentica e audace, in cui è vigile la consapevolezza dell’unico viaggio che ci è concesso, un viaggio da godersi nel migliore dei modi, seduti in prima classe a tu per tu con la propria natura senza doverla spiegare ad altri.

Ben lontano dai giudizi, ben lontana dai compromessi.

Ben lontana dalla merda.