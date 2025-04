Premio Strega 2025: la casa editrice Einaudi esclusa dai finalisti

Il Premio Strega 2025 ha rilevato la dozzina dei finalisti e tra loro c’è un grande assente: la casa editrice Einaudi. La notizia è stata accolta con grande stupore, data la presenza della casa editrice nelle classifiche finali sin dal 2016.

La i finalisti in gara

Sono noti i 12 finalisti della 79esima edizione del Premio Strega e tra di loro non figura Einaudi. Molto clamore nell’opinione pubblica, essendo la casa editrice torinese stata presente nella dozzina e nella cinquina finale negli ultimi nove anni. Dopo le grandi vittorie di Le otto montagne di Paolo Cognetti nel 2017, Spatriati di Mario Desiati nel 2022 e L’età fragile di Donatella di Pietrantonio del 2024. Quest’anno la casa editrice non potrà vivere nuovamente l’emozione dei finalisti con I giorni di vetro di Nicoletta Verna, esclusa dalla dozzina finale. Lo stupore di questa scelta è manifestato da molti, dato il suo grande successo nelle vendite e nella critica.

La lista dei dodici libri in gara:

Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni);

(Manni); Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori);

(Mondadori); Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli);

(Rizzoli); Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa);

(TerraRossa); Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda);

(Guanda); Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza).

(Laterza). Valerio Aioilli con Portofino blues (Voland);

(Voland); Saba Anglana, La signora meraviglia (Sellerio Editore);

(Sellerio Editore); Andrea Bajani, L’anniversario (Feltrinelli);

(Feltrinelli); Carrieri, Poveri a noi (Ventanas);

(Ventanas); Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie);

(Ponte alle Grazie); Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza).

Tra i 12 finalisti del Premio Strega 2025 ci sono cinque donne e sette uomini e alcune case editrici medio-piccole. Tra le grandi case editrici escluse anche la Nave di Teseo e Bompiani. L’esclusione dalla dozzina de I giorni di vetro di Nicoletta Verna (Einaudi) ha permesso di migliorare le previsioni del podio. Tra i favoriti ora figurano tre grandi scrittori come Paolo Nori, Nadia Terranova e Andrea Bajani. Il quarto posto però è ancora aperto e discusso e Deborah Gambetta che con il libro Incompletezza potrebbe sorprendere. La scrittrice torna a scrivere con la casa editrice Ponte alle Grazie, dopo aver esordito con colossi come Rizzoli ed Einaudi circa vent’anni fa.

La proclamazione dei vincitori è programmata per il 4 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la serata conclusiva sarà nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3. Ancora alcuni mesi di attesa per scoprire i vincitori del Premio Strega 2025. Per ora, non resta che ingannare l’attesa leggendo i libri in classifica e fare le proprie previsioni.