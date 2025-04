Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2025: vince “Niente draghi per Celeste!” 

“Niente draghi per Celeste!” premiato dalla giuria come vincitore della categoria Narrazione per immagini del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2025. I due autori tedeschi Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach hanno conquistato con il loro straordinario potere di combinare il linguaggio visivo con quello narrativo.

Könnecke e Heidelbach vincitori della categoria Narrazione per immagini 2025

Vincere il Premio Strega per Ragazzi e Ragazze è un importante riconoscimento per ogni autore. Questo titolo letterario italiano è nato nel 2016 ed è dedicato alla narrativa per i più giovani. I premi sono assegnati in diverse categorie che coprono anche alcune fasce di età (6+, 9+, 11+).

Il premio Strega Ragazzi e Ragazze per le categorie di età non sono ancora stati assegnati. È però già stato annunciato il vincitore per la categoria Narrazione per immagini. A conquistarsi il titolo è “Niente draghi per Celeste!”, scritto da Könnecke e Nikolaus Heidelbach, tradotto da Chiara Belliti e pubblicato da Beisler editore.

Foto: Premio Strega

Il vincitore del premio è stato annunciato ieri durante la Bologna Children’s Book Fair 2025, evento condotto da Marcella Terrusi. Il Comitato scientifico formato da Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni ha riconosciuto e premiato il talento dei due autori nel creare una storia attraverso un doppio registro grafico in grado di mischiare fumetto ed illustrazione.

Gli autori sono in grado di combinare una storia ordinaria, come quella del fratello maggiore di prendersi cura della sorella mentre i genitori sono via, alla straordinarietà delle immagini e dei dialoghi al suo interno. La capacità di Könnecke e Heidelbach di creare questa magico magico equilibrio per il piccolo lettore non solo alimenta la curiosità, ma stimola anche la fantasia oltre che il divertimento.

Ole Könnecke (a sinistra) e Nikolaus Heidelbach (a destra) con il Premio Narrazione per immagini.

Foto: Premio Strega

Finalisti Premio Strega Ragazzi e Ragazze e prossimi appuntamenti 2025

Il libro vincitore è prevalso su altri due titoli selezionati per il Premio, selezionati tra 42 candidati: “La bambina e l’orsa” di Cristiana Pezzetta e Sylvie Bello (Topipittori) e “Bambini e giardini” di Beatrice Masini, illustrato da Francesca Ballarini (Timpetill).

Nessun premio, ma una menzione speciale è stata riservata al libro di Neil Packer “La parabola del panificio indipendente”, tradotto da Sara Saorin pubblicato da Camelozampa.

Foto: Torino Cronaca

Il Premio Strega Ragazzi e Ragazze però non si ferma qui, i prossimi appuntamenti di quest’anno sono 16 maggio all’Arena Bookstock del Salone Internazionale del Libro di Torino. Durante l’evento verranno rivelati i tre finalisti delle categorie di età 6+, 9+, 11+ e proclamato il vincitore della categoria Libro d’esordio.