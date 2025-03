“Zzz…desert” di Francesca Leone

Prima di partire per il Giappone, dove esporrà nel Padiglione Italiano all’Expo 2025 di Osaka, Francesca Leone presenta alla GNAM di Roma dal 25 marzo al 18 maggio 2025 la ricostruzione immaginifica di un deserto autobiografico, tratto da sogni e ricordi e fatto di grandi rose e rocce in metallo recuperato. L’installazione “Zzz…desert” immersa in una composizione di suoni e rumori della natura, rievoca infatti i paesaggi aridi dei film del padre dell’artista. Un insieme di sculture metalliche, che rappresentano rocce del deserto e rose sgargianti, è accompagnato dalla musica di Marco Turriziani, che combina il ronzio delle api con il sussurro del vento e rimbombi metallici.

Da circa quindici anni, nel suo lavoro Francesca Leone esplora il tema del riutilizzo di materiali recuperati da cantieri dismessi e luoghi abbandonati. Materiali che testimoniano lo scorrere del tempo, protagonista della superficie delle sculture esposte. L’intervento dell’artista con il colore allude ad una rinascita e rigenerazione, anche in un contesto arido come quello evocato in questa mostra. Francesca Leone ci invita quindi a riflettere sull’importanza dell’avere cura, di non lasciare andare e di dare una seconda vita, abbracciando diverse sfere, dalle relazioni umane alla tutela dell’ambiente che ci circonda. In una società frenetica e disattenta, l’artista vuole indirizzare lo sguardo e l’ascolto sulla Natura e la sua necessità di essere accudita.

L’autrice

Francesca Leone, nata da una famiglia di artisti, vive e lavora a Roma. Negli ultimi dieci anni ha esposto per tre volte alla Biennale di Venezia, prima nel Padiglione Italia, poi in quello di Cuba e infine nel 2022 con la mostra personale Take Your Time tra gli Eventi Collaterali; in importanti istituzioni museali internazionali quali il MOMMA di Mosca , il Museum of Contemporary Art di Santiago del Cile, il MACBA – Museum of Contemporary Art – di Buenos Aires; il Museum of Fine Arts di S.Pietroburgo, oltre che in diverse sedi museali italiane come La Triennale di Milano, il Museo Macro di Roma, il Reale Albergo dei Poveri di Palermo e la Sala delle Colonne nelle Gallerie d’Italia di Milano. Nel 2023 Francesca Leone viene selezionata dal MAXXI insieme al MiC per rappresentare l’Italia al G20 in India nell’ambito della mostra “Together we art” al Bihar Museum di Patna. Nel 2024, è l’artista scelta per il Padiglione Italiano alla Expo 2025 di Osaka.