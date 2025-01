In occasione del centenario della nascita di Gastone Novelli, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, in collaborazione con l’Archivio Novelli, organizza un evento speciale dedicato all’influenza dell’opera dell’artista sugli scrittori francesi. L’incontro si terrà il 16 gennaio 2025, dalle 18:00 alle 20:00, nel suggestivo Grand Salon di Villa Medici. L’evento, in lingua italiana e a ingresso gratuito previa prenotazione, rappresenta un omaggio a uno degli artisti più innovativi del Novecento.

Il programma prevede un dialogo tra studiosi di rilievo internazionale, italiani e francesi: Marco Rinaldi, Davide Crosara, Andrea Cortellessa e Mireille Calle-Gruber. Attraverso le loro prospettive, verranno esplorati i complessi intrecci tra immagine e scrittura che caratterizzano il lavoro di Novelli e i suoi rapporti con autori come Georges Bataille, Claude Simon e Pierre Klossowski. L’incontro si concentrerà su come Novelli abbia plasmato un linguaggio artistico unico, capace di reinterpretare profondamente le influenze letterarie dell’epoca.

A partire dagli anni Cinquanta, Gastone Novelli si è immerso in un’intensa ricerca sui legami tra arte visiva e scrittura, attingendo ispirazione dai movimenti del surrealismo tardivo e del Nouveau Roman francese. Le sue opere riflettono il dialogo con figure chiave come Samuel Beckett, Georges Bataille e Claude Lévi-Strauss, dando vita a creazioni in cui il colore e il segno non si limitano a illustrare, ma riscrivono le narrazioni stesse, fondendo linguaggi in una nuova poetica.

Questo appuntamento rappresenta un’opportunità unica per riscoprire Novelli come figura centrale del dialogo culturale tra Italia e Francia, ponte tra innovazione visiva e narrativa. Le sue opere incarnano il linguaggio della modernità, senza dimenticare le suggestioni e i miti del passato. Gli interventi degli studiosi offriranno una lettura approfondita della sua influenza, ponendo l’accento sul suo ruolo di trait d’union tra due mondi artistici e letterari.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma richiede la prenotazione tramite il sito di Villa Medici. Per assicurarsi un posto, è possibile registrarsi al seguente link: Villa Medici – Centenario Novelli.

Gastone Novelli (1925-1968), nato a Vienna, è stato un artista italiano di straordinaria originalità. Partecipò alla Resistenza durante la Seconda guerra mondiale, subendo l’arresto, torture e una condanna a morte poi commutata. Liberato nel 1944, avviò la sua attività artistica in Brasile nel 1948, per poi stabilirsi a Roma nel 1955, dove entrò in contatto con l’ambiente culturale grazie all’amicizia con Emilio Villa. Negli anni successivi viaggiò a Parigi, incontrando figure come Tristan Tzara e Man Ray, e sviluppò collaborazioni con intellettuali come Samuel Beckett e Georges Bataille. Innovatore nell’intersezione tra immagine e scrittura, fondò le riviste “L’Esperienza Moderna” e “Grammatica” e vinse il Premio Gollin alla Biennale di Venezia. La sua opera esplorò il mito, la psicanalisi e lo strutturalismo, influenzata da Claude Lévi-Strauss. Morì nel 1968, lasciando un’eredità artistica esposta nei principali musei mondiali, tra cui il MoMA e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.