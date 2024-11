L’amicizia tra la Russia e L’Aquila in concerto

I Concerti dell’Amicizia è un progetto culturale ideato congiuntamente dall’Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana, la Casa Russa a Roma e l’Associazione L’Aquila Siamo Noi per ribadire il particolare legame di solidarietà e amicizia che lega la Federazione Russa alla Città di L’Aquila. La Russia, infatti, in seguito al disastroso terremoto che ha colpito il capoluogo di provincia abruzzese il 6 aprile 2009, ha contribuito tramite un impegno finanziario di 10 milioni di euro al recupero di due importanti beni architettonici aquilani: il restauro del rinascimentale Palazzo Ardinghelli, oggi sede distaccata del MAXXI di Roma, e la completa ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno. L’amicizia tra la Russia e L’Aquila si rinnova in una serie di concerti volti a celebrare questa unione.

Giovedì 14 novembre alle ore 18:30 la Casa Russa di Roma inaugura la 6° stagione del progetto I Concerti dell’Amicizia, in collaborazione con l’Associazione culturale L’Aquila Siamo Noi. I protagonisti del concerto Tutte le mattine del mondo sono i musicisti aquilani Riccardo Bricchi (oboe e corno inglese), Tommaso Bricchi (violoncello) e Maria Jolanda Masciovecchio (clavicembalo). In programma le musiche di Marin Marais, Johann Sebastian Bach e Carl Philipp Emanuel Bach. La Casa Russa a Roma, l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia e l’Associazione culturale L’Aquila Siamo Noi collaborano dal 2018 nella realizzazione della serie dei Concerti dell’Amicizia, kermesse culturale nata in segno di gratitudine per il generoso impegno e contributo della Federazione Russa per il recupero e restauro dei due beni monumentali aquilani distrutti dal devastante terremoto del 2009.

L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria:

https://forms.gle/EJRBHRE72c4oV1BY6