Pianificazione Strategica Territoriale: numerosa adesione al seminario informativo

Si è tenuto questa mattina, nella Sala Montelupo di Domagnano, il seminario informativo dedicato alla nuova Legge sulla Pianificazione Strategica Territoriale (Legge n. 87 del 23 giugno 2026), organizzato dalla Segreteria di Stato per il Territorio.

L’incontro ha costituito un’importante occasione di dialogo sui contenuti della riforma e sull’avvio dei Piani Tematici, coinvolgendo i principali soggetti che saranno chiamati a partecipare alla fase di attuazione della normativa.

La Segreteria di Stato intende esprimere un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti per il contributo apportato alla discussione, in particolare alle parti sociali ed economiche, agli Ordini professionali, alle Commissioni tecniche e agli uffici del Dipartimento Territorio, che con la loro partecipazione hanno dimostrato interesse e disponibilità a prendere parte attivamente a questo percorso.

«Voglio ringraziare quanti hanno partecipato a questo momento di confronto – afferma il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci –. La nuova legge sulla Pianificazione Strategica Territoriale potrà conseguire pienamente i propri obiettivi solamente attraverso un dialogo continuo con tutte le parti coinvolte. Questo seminario costituisce un primo passo di un cammino che intendiamo continuare con spirito di cooperazione, ascolto e condivisione, affinché i Piani Tematici possano trasformare i principi della riforma in azioni concrete per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio sammarinese.»

La Segreteria di Stato ribadisce l’intenzione di portare avanti questo percorso condiviso anche nei prossimi mesi, favorendo ulteriori occasioni di dialogo e approfondimento per sostenere l’attuazione della riforma e incoraggiare il contributo di tutte le realtà interessate.