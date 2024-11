Qatar: un viaggio unico verso l’innovazione

Il Qatar è passato dall’essere una piccola realtà del Golfo Persico a diventare uno degli angoli più dinamici del mondo. Con l’ascesa della famiglia Al Thani, il paese ha deciso di sfruttare appieno gli enormi giacimenti di gas naturale liquefatto (di cui è uno dei principali esportatori al mondo) e petrolio.

Queste risorse hanno consentito al Qatar di raggiungere uno dei PIL pro capite più alti al mondo, avviando una profonda trasformazione dell’immagine e della reputazione del paese.

Il Qatar fra tradizione e spinte verso il futuro

Indipendente dal Regno Unito dal 1971, il Qatar è oggi una monarchia assoluta guidata dalla famiglia Al Thani, con l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani attualmente al potere. Pur mantenendo una forte tradizione islamica e beduina, il Qatar ospita numerosi espatriati provenienti da India, Nepal, Filippine e altri paesi, che costituiscono la maggior parte della forza lavoro.

Sul piano internazionale, il Qatar ha una politica estera molto attiva, ospitando importanti basi militari internazionali e promovendo il dialogo globale, anche attraverso media come l’emittente Al Jazeera.

Quest’ultima è l’unica del mondo arabo a trasmettere notizie anche in lingua inglese. Grazie a tutte queste strategie, il paese appare stabile e sicuro, protetto anche da alleanze con potenze come Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

La sede di Al-Jazeera.

Il turismo di lusso e la questione sostenibilità

La capitale Doha rappresenta il cuore pulsante di questa trasformazione, con grattacieli futuristici, centri commerciali di lusso e attrazioni come il Museo di Arte Islamica e il National Museum of Qatar.

L’obiettivo del Qatar è chiaramente quello di puntare sul turismo di lusso, offrendo esperienze uniche come il desert safari, crociere tradizionali in dhow e soggiorni in resort esclusivi. L’isola artificiale The Pearl-Qatar ne è un esempio emblematico.

Negli ultimi anni, il Qatar ha investito significativamente nello sport e nei trasporti, soprattutto in occasione dei Mondiali di calcio FIFA 2022.

L’isola artificiale The Pearl-Qatar.

Parallelamente, sta promuovendo progetti legati alle energie rinnovabili, come il solare, e alla sostenibilità sociale e ambientale, affrontando sfide cruciali come il miglioramento delle condizioni di vita e dei lavoratori, la scarsità d’acqua e l’elevato consumo energetico tipico della sua posizione desertica.

Il Qatar si sta dunque presentando come un esempio unico nel panorama mondiale. Grazie alle sue ricchezze naturali, alla politica internazionale e agli investimenti, sta gettando le basi per un futuro che guarda oltre i confini del Golfo. Tra il deserto e il mare, il Qatar continua a scrivere una storia che non smette di sorprendere.