I capolavori della musica sacra russa nel centro di Roma

La musica russa è stata da sempre una fonte primaria di ispirazione per la società e la cultura occidentale, a sua volte ampiamente condizionata dalla tradizione bizantina. Bisanzio nel IX secolo fu tra le potenze cristiane più potenti e tentò di esportare la propria religione agli stati confinanti. Questa influenza coinvolse anche il piano musicale, nel quale la conseguenza maggiore fu la diffusione del canto bizantino per fini liturgici. Da lì, le suggestioni bizantine non hanno mai abbandonato la musica sacra russa, tra cambiamenti artistici e stilistici ed evoluzioni nel corso dei secoli.

l’Ensemble Vocale di Musica Corale dell’Accademia Russa di Musica Gnesin Gnesin “Altro Coro”, diretto da Aleksandr Ryzhinsky, tenterà di far rivivere i capolavori della musica sacra russa all’interno della cornice della Basilica di San Vitale (Via Nazionale, 194/B – 00184 Roma), giovedì 7 novembre, ore 19.30.

Il programma unico «Capolavori della musica sacra russa: da Michail Glinka ad Alfred Schnittke» comprende canti religiosi russi di diversi periodi, creati da grandi compositori come Nikolaj Rimskij-Korsakov, Petr Čajkovskij, Sergej Rachmaninov, Georgij Sviridov, Rodion Shchedrin e altri. Michail Glinka ad Alfred Schnittke segneranno la linea temporale all’interno della quale lo spettacolo corale si muoverà. Il primo, Glinka, è un compositore russo del XIX secolo, il cui capolavore è sicuramente l’opera Una vita per lo Zar, l’epopea di Ivan Susanin, che andò in scena al teatro imperiale di San Pietroburgo il 9 dicembre 1836. Alfred Schnittke è invece un compositore di fine Novecento. Il suo stile è stato definito “polistilismo”, dove musica di differenti stili tradizionali e contemporanei sono giustapposti in stretta prossimità. Egli scrisse: “Lo scopo della mia vita è unificare musica colta e leggera, anche se per farlo dovessi rompermi l’osso del collo”.

L’ensemble di musica corale dell’Accademia Russa di Musica Gnesin “Altro Coro” si esibirà dunque con le opere dei compositori russi tra il XIX e il XX secolo. L’ensemble vocale russo “Altro Coro” è stato fondato nel 2010 ed è composto dagli studenti del dipartimento corale, le cui interessi sono concentrati nello studio pratico del patrimonio di compositori russi e stranieri dei secoli XX e XXI. Oggi l’ensemble è vincitore di nove concorsi internazionali, ha ricevuto riconoscimenti dal Ministero della Cultura della Federazione Russa, dai Musei del Cremlino di Mosca e altri. Nel 2018, l’ensemble ha ricevuto il Premio del Governo della Federazione Russa.



La serata di giovedì si aprirà con il «Canto dei Cherubini» di Mikhail Glinka, il cui 220° anniversario si celebra quest’anno. E il viaggio musicale nel tempo si concluderà con le musiche di Alfred Schnittke: il 24 novembre 2024 il noto compositore sovietico e russo, insegnante e musicologo avrebbe compiuto 90 anni. L’ingresso è gratuito, registrazione al tel. 06 888 16 333 o al link https://forms.gle/EDZQNkAH5Gfewe697.