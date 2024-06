 5 romanzi americani per capire gli Stati Uniti di ieri e di oggi

Gli Stati Uniti da sempre ci appaiono come un paese di cui sappiamo tutto: usi, culture, tradizioni. Siamo stati talmente fagocitati dal surplus di suoni, immagini, marchi, parole di matrice anglo-americana da essere convinti, in cuor nostro, che gli Stati Uniti siano un luogo unico, un monolite impossibile da frammentare. E quel monolite pensiamo persino di conoscerlo bene.

Senza entrare nel merito di questa finta convinzione, abbiamo provato a raggruppare 5 romanzi che di certo non riusciranno ad essere esaustivi e a colmare il divario tra realtà e convinzione, ma che sicuramente potranno lasciarci una testimonianza concreta delle tante Americhe di cui ancora ignoravamo l’esistenza.

Pastorale Americana di Philip Roth

Pastorale Americana, pubblicato nel 1997, è uno dei capolavori di Philip Roth. La trama ruota attorno a Seymour “Swede” Levov, un imprenditore di successo la cui vita ideale viene sconvolta quando la figlia Merry, negli anni ’60, diventa una terrorista. Il romanzo esplora il contrasto tra il sogno americano e la realtà tumultuosa di quel periodo storico. Adattato per il cinema nel 2016 da Ewan McGregor, che ne è anche il protagonista, il libro offre una riflessione acuta sulle tensioni razziali, politiche e sociali che hanno plasmato l’America.

Le schegge di Bret Easton Ellis

Le schegge, pubblicato nel 2023, è l’ultimo lavoro di Bret Easton Ellis. Ambientato nella Los Angeles degli anni ’80, il libro sembra essere una autobiografia dello stesso Ellis, il quale torna alle sue memorie del college per provare a superare un trauma mai davvero dimenticato.

I suoi lavori sono spesso ripresi dal cinema (su tutti l’intramontabile American Psycho). Che possa avere un destino simile anche la sua ultima fatica?

Gli ultimi americani di Brandon Taylor

“The Late Americans“, conosciuto in Italia come Gli ultimi americani, è il secondo romanzo di Brandon Taylor, pubblicato nel 2023 e arrivato da noi grazie alla casa editrice Bollati Boringhieri. La storia segue le vite di differenti ragazzi in una Iowa City che mai come in questo romanzo è città di provincia di uno degli stati più rurali d’America. Creativi, poeti, ballerini, sono un ventaglio di diversità e intersezioni di culture che raccontano una società ben lontana dallo stereotipo hollywoodiano.

Rumore Bianco di Don DeLillo

Rumore Bianco, pubblicato nel 1985, è un vero e proprio cult. Uno dei romanzi più celebri di Don DeLillo. La storia segue Jack Gladney, professore di studi hitleriani, e la sua famiglia, mentre affrontano una serie di eventi bizzarri e catastrofici, tra cui una nube tossica. Il romanzo è una satira della società americana, con una critica alle paure moderne e alla cultura del consumismo. Nel 2022, Noah Baumbach ha diretto un adattamento cinematografico con Adam Driver e Greta Gerwig nei ruoli principali. Rumore Bianco rimane una riflessione profonda sulle ansie collettive della vita moderna.

Stoner di John Williams

Stoner, pubblicato nel 1965, è un gioiello riscoperto della letteratura americana. Racconta la vita di William Stoner, un professore universitario la cui esistenza è segnata da poche gioie e molte difficoltà. Nonostante l’apparente semplicità della trama, Stoner è un’analisi toccante della condizione umana, della solitudine e della resilienza. Sebbene non ci sia ancora un adattamento cinematografico, il libro ha guadagnato un seguito cult negli ultimi anni, testimoniando la potenza della scrittura di John Williams e la sua capacità di toccare profondamente i lettori.