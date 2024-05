La Casa Russa a Roma ospita Malinin

Lunedì 27 maggio alle ore 18:30 la Casa Russa a Roma ospita il recital di Valentin Malinin, vincitore del 1° premio del Concorso pianistico internazionale Scriabin 2023 (Grosseto) e del 2° premio del concorso internazionale Čajkovskij 2023 (Mosca). In programma le musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Franz Liszt e Béla Bartók.



Valentin Malini, nato nel 2001 Nizhny Novgorod, nel 2020 si è diplomato con lode alla Scuola Centrale di Musica del Conservatorio Statale Čajkovskij di Mosca, attualmente studia presso il Conservatorio stesso. Vincitore del 62° Concorso Pianistico Internazionale del Premio Jaén, si è esibito in luoghi prestigiosi in Russia, tra cui il Teatro Mariinskij, la Sala Concerti Čajkovskij e la Casa Internazionale della Musica di Mosca. Il musicista, inoltre, si è esibito con l’Orchestra Sinfonica Statale Accademica “Evgeny Svetlanov”, l’Orchestra Filarmonica Nazionale della Russia e l’Orchestra Filarmonica di Málaga tra molti altri, collaborando con eminenti direttori come Valerij Gergiev, Vladimir Spivakov, Alexander Sladkovsky, Salvador Vásquez.

Malinin è anche un compositore pluripremiato: ha scritto musica per pianoforte, ensemble da camera, coro e orchestra, un vero e proprio astro nascente della scena internazionale.



L’evento si aprirà con la presentazione della mostra “Arte unisce il mondo. Attorno alla musica e alle stelle” di Evgeny Evtyukhov, maestro della fotografia dei musicisti classici, fotografo ufficiale del Concorso Čajkovskij. Scatta i musicisti durante i concerti e dietro le quinte, riuscendo a trasmettere diverse emozioni degli artisti. Tra le sue opere ci sono i ritratti di Valerij Gergiev, Vladimir Spivakov, Denis Matsuev, Yuri Bashmet e altri.



L’ingresso è libero, i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria tramite

questo link: https://forms.gle/ADQTvjfij6tJJ7HQ6