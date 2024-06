Simbolismo e tradizione. Il Nowrūz nei popoli di Persia

Il mito del nuovo inizio, della rinascita e, dunque, di una nuova vita, da sempre affascina l’uomo speranzoso. Che sia fondato sul calendario gregoriano o su quello cinese, l’inizio di un nuovo anno porta con sé sempre un qualcosa di magico e rigenerativo.

Per la cultura occidentale, gennaio con la sua porta (ianua in latino) apre a un nuovo inizio in quella stagione in cui la natura tace, spesso coperta da una coltre di neve. Nella cultura persiana, invece, il nuovo inizio non può che coincidere con l’inizio della primavera. Così il Nowrūz, insieme al risvegliarsi della natura, può avere inizio con la lunga querelle di festeggiamenti che per millenni ha accompagnato molteplici culture.

Il Nowrūz e le sue tradizioni. La festa del capodanno persiano è un interessantissimo studio pubblicato da Il Cerchio. Reza Shabani, autore dell’opera, è uno dei più influenti personaggi del panorama culturale iraniano e insegna Storia presso l’Università Shahid Beheshti di Teheran.

Bisogna premettere, prima di tentare di immergersi nello spirito di questa festività, come essa vada in un certo senso ben oltre i confini del moderno Iran. Non possiamo definirla solo una festa nazionale ma è sicuramente una festa del popolo iraniano, ovunque esso sia e a qualunque entità esso faccia parte. L’UNESCO lo ha riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità. D’altronde, come afferma Mohammad Taghi Amini, Direttore dell’Istituto Culturale della Repubblica Islamica dell’Iran a Roma: «la cultura persiana possiede un legame forte con l’arte, l’architettura, la musica, la cucina e la famiglia. Il patrimonio culturale ispirato dalla civiltà persiana è uno dei più influenti patrimoni dell’umanità che nel corso dei secoli ha ispirato non solo gli abitanti dei territori limitrofi bensì anche territori lontani».

Molto del Nowruz è, come dicevamo, strettamente legato alla natura e in quanto popolazione millenaria, quella persiana, data anche la connotazione geografica che ne caratterizza il territorio di origine, ha da sempre avuto un fortissimo legame con i fenomeni naturali, primo tra tutti, l’avvento della primavera nel mese di Farvardin.

«Il Nowrūz rappresenta l’unione di tutte le cose buone e belle, senza mostrare alcuna ostilità verso nessuno, nessun gruppo o fazione; non utilizza linguaggio sgradevole e non incita alla discordia o alla distruzione del regno e del popolo. Tutto ciò che è malvagio, cattivo e demoniaco deve essere allontanato dalle vite della gente e deve essere sostituito con pensieri, azioni e parole virtuose. Le persone devono prepararsi per l’inizio di un nuovo anno con una raccolta di benevolenza e virtù, accogliendo il futuro con un volto aperto e una mente aperta».

Dunque, il nuovo inizio non poteva che coincidere con la rinascita sempre nuova che il rifiorire della primavera porta con se. Allora, come oggi, il Nowruz può incominciare, e anche se le sue radici appaiono tanto remote che indagarle diviene opera complessa, è riuscito magistralmente nell’intento Reza Shabani che in questo agile testo approfondisce i diversi usi e costumi di etnie apparentemente lontane tra loro ma che conservano in questa festività la stessa lontana origine, ben lontana dall’avvento dell’Islam ma che risale alle più antiche pratiche dello Zoroastrismo, dove uomo e Natura in un gioco simbiotico di scambi energetici, si uniscono in una danza ad oggi dimenticata.

Il mare magnum della preziosa cultura persiana appare spesso insondabile e anche per questo motivo continua ad apparire agli occhi di molti come lontano e misterioso. Immergersi in questo mondo non smetterà mai di affascinare l’uomo curioso.