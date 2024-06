Recital di Eva Gevorgyan alla Casa Russa

Mercoledì 19 giugno alle ore 18:30 la Casa Russa a Roma ospita il recital della vincitrice di premi in più di 40 concorsi pianistici internazionali Eva Gevorgyan. Eseguirà le musiche di Aleksandr Scriabin, Petr Čajkovskij, Johannes Brahms, Fryderyk Chopin e altri compositori.

Nata a Mosca nel 2004, Eva perfeziona i suoi studi presso il Conservatorio Čajkovskij di Mosca con Natalia Trull e presso la Scuola Superiore di Musica Reina Sofia di Madrid, sotto la guida di Stanislav Youdenitch.

Si è esibita come solista con la Dallas Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Lucerna, la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra del Mariinskij di San Pietroburgo, la Filarmonica Nazionale e l’Orchestra Nazionale Russa, l’Orchestra Sinfonica Statale Accademica “Evgeny Svetlanov”, l’Orchestra Filarmonica di Magdeburgo, la Neue Philharmonie Orchestra di Amburgo, l’Orchestra Sinfonica di Lipsia, la Filarmonica del Liechtenstein, l’Orchestra Filarmonica Nazionale Armena, l’Orchestra Filarmonica di Malta e Orchestra Sinfonica del Tatarstan, con direttori quali Valery Gergiev, Vladimir Spivakov, Vasily Petrenko, Lawrence Foster, Alexander Sladkovsky, Roberto Beltrán-Zavala, Eduard Topchjan, Dimitris Botinis, Tigran Hakhnazaryan, Ruth Reinhardt. Nel 2023 ha inaugurato l’Anno di Sergej Rachmaninov in Russia, eseguendo la Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov con l’Orchestra del Teatro Mariinskij diretta da Valerij Gergiev.

Il concerto si svolgerà in collaborazione con il Progetto Musicale Internazionale “Muse Russe per il Mondo!” della Fondazione per il Sostegno dell’Arte Musicale Classica “Muse per il mondo!”.

L’ingresso è libero, la prenotazione tramite il link https://forms.gle/awAuqEy9Lz9DvdPm7 o al numero 06 888 16 333 è obbligatoria.