Cannes Mon Amour arriva a Roma

Direttamente dall’ultima edizione del festival di Cannes, arriva nella Capitale “Cannes a Roma mon amour”, una rassegna caratterizzata dai migliori film provenienti dalla Croisette, appositamente sottotitolati in italiano.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici (ANEC) del Lazio insieme a Circuito Cinema e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura in collaborazione con ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Ambasciata di Francia e Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, verrà presentata alla stampa giovedì 20 giugno alle ore 11 presso l’Ambasciata di Francia in Italia, a Palazzo Farnese (Piazza Farnese 67, Roma).

Dal 17 al 27 luglio in contemporanea a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze saranno proiettati in versione originale sottotitolata: Fallen leaves di Aki Kaurismäki (Premio della Giuria), Monster di Hirokazu Kore-eda (Palma alla Miglior sceneggiatura), About dry grasses di Nuri Bilge Ceylan (Palma alla Miglior attrice a Merve Dizdar), Perfect days di Wim Wenders (Palma al Miglior attore a Koji Yakusho), Jeanne Du Barry. La favorita del re di Maïwenn (Film di apertura), i film in concorso The old oak di Ken Loach, Youth (Spring) di Wang Bing, Asteroid City di Wes Anderson, May December di Todd Haynes e, infine, il documentario presentato come Proiezione Speciale al festival, Anselm di Wim Wenders.



Prezzo unico al botteghino di €8,50.

Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di presenza a questo link: https://www.lyyti.fi/reg/cannesaromamonamour