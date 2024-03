XXI Asian Film Festival

Torna a Roma, al Cinema Farnese Arthouse, l’Asian Film Festival, rassegna cinematografica ormai giunta alla XXI edizione che punta l’obiettivo verso le produzioni provenienti dall’Estremo Oriente, in un evento che svela alla capitale il mondo ancora poco conosciuto del cinema asiatico.

L’evento

La rassegna si terrà dal 10 al 17 aprile 2024, dal primo pomeriggio alla tarda serata verranno proiettate pellicole di registi affermati insieme a prime opere di artisti alla loro prima produzione. L’evento prevederà tre sezioni: Newcomers, Concorso e Fuori Concorso, proprio come nelle passate edizioni. Quest’anno la giuria, presieduta dal giornalista Antonio Polito, sarà composta dal regista Christian Carmosino, dalla docente di linguaggio audiovisivo Angelica Alemanno. Interessante, invece, la decisione di comporre la giuria che giudicherà la sezione Newcomers, ovvero quella dei talenti emergenti, da giovani studenti guidati dal prof. Antonio Falduto della UNINT.

L’idea, nata in seno al Cineforum Robert Bresson, vede la direzione artistica di Antonio Terminini e quest’anno sono attesi alcuni tra i vincitori dei più importanti festival internazionali, tra questi l’indonesiano Riar Rizaldi, premiato con Monisme; Patipar Boontarig con Solids by the seashore e ancora il cinese Quiao Sixue, regista di The cord of life.

Tre invece gli ospiti internazionali: il regista giapponese Shinpei Yamasaki per The guilt and the other stories, la vietnamita Nguyen Thi Truc Quynh, protagonista di Inside the yellow cocoon shell e Kim Kyung-rae, regista di Lesson che per la prima volta sarà ospitato al festival.

Le nazioni ospiti

È questo, infatti, un anno di prime volte all’Asian Film Festival che ospiterà anche il Nepal oltre alle nazioni delle precedenti edizioni, quindi: Corea del Sud, Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong, Malesia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailandia, Filippine.

Le giornate a tema

Infine, da non perdere, le giornate a tema dedicate esclusivamente alle produzioni di un singolo paese, giornata coordinata grazie anche alla collaborazione di Ambasciate, Istituti di Cultura e delle molteplici agenzie governative che si sono prodigate per la ricca offerta del festival.

I temi portanti di questa XXI edizione sono più attuali che mai e si incardinano sulla questione della condizione femminile contemporanea, la crisi del passaggio dall’adolescenza all’età adulta e la multiforme violenza che abita la nostra società.

Per il programma dettagliato si rinvia al sito: https://www.asianfilmfestival.info

BIGLIETTI:



SINGOLA PROIEZIONE

(Spettacoli serali)

Intero € 7

Ridotto € 5 (studenti universitari e over 65)



SINGOLA PROIEZIONE

(Spettacoli pomeridiani)

Intero € 6

Ridotto € 4 (studenti universitari e over 65)



ABBONAMENTI

Gold € 90 (accesso a tutte le proiezioni + catalogo + partecipazione all’estrazione finale di un voucher per una crociera intorno a Phuket, Thailandia). T

Silver € 60 (accesso a tutte le proiezioni + catalogo + partecipazione all’estrazione finale di 4 luxury bags thailandesi).

Intero € 30

Ridotto € 25 (studenti universitari e over 65)

La XXIesima edizione di Asian Film Festival è realizzata con il contributo di: Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo), Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Istituto Culturale Coreano in Italia, Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia.

Un’iniziativa in collaborazione con: Ministero degli Affari Esteri, Elephant Pictures, UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma, 25th Shanghai International Film Festival, Cinema Farnese Arthouse, Ho Chi Mnh City International Film Festival, Oltre lo specchio Film Festival, Associazione Italia Asean, Ambasciata della Thailandia in Italia, Amazing Thailand Ente del Turismo thailandese, Associazione Italia-Filippine, Fabio Truffa, Danang Asian Film Festival.

La manifestazione gode del patrocinio di Roma Capitale.

Il Japan Day gode del patrocinio dell’Istituto Giapponese di Cultura.

Media partner: Long take, Linkinmovies.it, Sentieri Selvaggi, Taxidrivers.it, Sonatine.