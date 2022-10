La signorina nessuno di Giorgia Soleri

La poesia è un genere complesso e difficile da leggere, ma la delicatezza con cui le parole cadono sulla carta spesso consente anche al lettore più acerbo di approcciarsi a quest’ultima.

Giorgia Soleri firma il suo primo libro, una raccolta di poesie crude e forti, che vanno a costruire “La signorina nessuno”, pronta per essere conosciuta dai lettori.

La signorina nessuno

Il nostro corpo è una macchina sconvolgente: capace di evolvere, di modificarsi, di dare la vita, di togliere la vita, di amarsi e di odiarsi nella stessa misura. Come dunque riuscire a celebrarlo, a renderlo uniforme sulla pagina? Giorgia Soleri tenta di farlo proponendo diverse piccole poesie, che affrontano temi molto delicati.

Il libro è organizzato in diverse sezioni, ciascuna delle quali affronta un diverso sentimento, un’emozione che il corpo deve affrontare nella sua mentalità e fisicità.

Il tentativo poteva essere utilizzato in una maniera diversa, attraverso magari un genere differente: la poesia è complessa, approcciarcisi è un lavoro complicato sia dal punto di vista di chi scrive, sia dal punto di vista di chi legge.

Un libro che non arriva, un libro che non riesce a trasmettere niente dei molteplici messaggi che l’autrice porta dentro di sé: una sofferenza intrinseca legata agli anni più acerbi, una dipendenza emotiva (a dire il vero, ben poco sana) dentro un rapporto affettivo che lei continua a sottolineare come “non definente la sua persona”, ma che salta fuori dalle sue pagine in una maniera completamente diversa.

L’esordio di una scrittrice o di uno scrittore può rivelare molti aspetti di sé, a meno che chi scrive sia già così bravo da non far trapelare quasi niente della propria personalità, del proprio carattere, dalle pagine che riempie di parole e pensieri.

Il ritratto di questa autrice così giovane e inesperta risulta essere in aperto contrasto con quanto lei stessa ha dichiarato in molte interviste.

Lei stessa si definisce una guerriera, una combattente, una donna che ha attraversato sofferenze complesse e che tutt’ora lotta con una malattia cronica (la vulvodinia) che la costringe spesso all’immobilità a letto, ma che grazie alla sua testimonianza e al suo coraggio nel raccontare qualcosa di così ancora poco conosciuto, finalmente ha reso possibile il reale riconoscimento di questa malattia a livello sanitario.

Le sue parole contro il patriarcato, la sua lotta continua e costante e piena di passione volta a fare in modo che ciascuna donna possa scegliere liberamente quando si tratta del proprio corpo: che si tratti di depilarsi o meno, di volere o meno un figlio, di vestirsi in maniera meno femminile perché finalmente decada il binomio rosa/ femmina – azzurro/maschio, Giorgia Soleri ha una potenza che purtroppo dal suo libro viene messa in secondo piano.

Forse la narrativa poteva essere una scelta più semplice o più adatta alle sue vicende e alla sua persona: forse sarebbe riuscita in maniera più efficace a raccontare se stessa, le sue paure, le sue sofferenze passate e presenti, la sua vera personalità, i suoi desideri più luminosi e quelli più bui.