Incandescente di Lucrezia de Lellis: la poesia che dissolve

Una raccolta di poesie esprime la grandezza delle parole e delle emozioni che genera, porta a riflettere, conduce in luoghi nascosti con ritmi particolari: Incandescente lo fa lentamente ma con grande potenza, fino a svegliarci dal torpore. Edite da Eretica Edizioni ad agosto 2022, le poesie di Lucrezia de Lellis ci accompagnano in un percorso che attraversa l’inconscio dissolvendo le parti del tutto e ristabiliscono il rapporto tra parole e vita.

L’origine della poesia

Secondo l’autrice, la poesia prende forma da traumi originati dalla società che ci vuole conformi, omologati, ipocriti e ci allontana dalla natura che invece ci renderebbe liberi di vivere in modo autentico. Tra le ferite più importanti: la scuola e il senso di inadeguatezza che si trascina dietro; la casa e la voglia di evadere da sé stessi e dalle aspettative di cui la famiglia ci carica fin da piccoli; l’amore e la follia che ne deriva quando scegliamo di metterci a nudo di fronte coloro che amiamo senza riserve. Verità complicate da accettare, perché mettono in evidenza come la nostra esistenza sia intrisa da difficoltà e malesseri che lo stesso essere umano produce. Lucrezia de Lellis si rende messaggera di tutto questo, tramite i suoi versi, potenti, mirati, incisivi. Sfogliando le sue poesie si ha la sensazione di ascoltare una storia, forse dell’autrice, ma anche un po’ di chi legge, che si rispecchia in questo racconto fatto di parole piene, rivolte al fondo delle cose e delle sensazioni, incandescenti. Lucrezia dà così forma a sentimenti che si scoprono radicati, induce riflessioni – a volte volutamente – eclissate, costruisce emozioni toccando corde profonde. Incandescente racchiude diversi significati, dà valore a ogni pensiero, esprime mondi complessi con semplicità scuotendo le anime di chi incontra. Ed è tutto questo che contribuisce a dare concretezza alla realtà che ci circonda, senza pretendere risposte, semplicemente osservando, trasportando e vivendo la sofferenza: «Cado neli/Odori/Dell’universo/Livido/Lo spessore/Del silenzio/Lascio sciogliere/In questo buio/Corpo senza scheletro/Cedo le mie ossa».