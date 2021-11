Opera Bosco: quando arte e natura si incontrano e non si lasciano più

Tre ettari di bosco all’interno del Parco Valle del Treja a Calcata: Opera Bosco è un museo-laboratorio sperimentale all’aperto di arte contemporanea. Inaugurato nel 1996 e fondato dagli artisti Anna Demijttenaere e Costantino Morosin, il museo fa parte del MUSART, il sistema museale tematico storico-artistico della Regione Lazio.

Fonte: profilo Ig Opera Bosco

Arte e natura

Le istallazioni, tutte all’aperto, sono realizzate interamente con i materiali naturali grezzi del bosco, in questo modo gli artisti estendono con successo il concetto di estetica all’eco-sistema. Le creazioni, in una stretta connessione con il paesaggio e l’ambiente, costituiscono un percorso d’installazioni permanenti creato in più di due decenni di attività, con il contributo di centinaia di artisti e nel corso di laboratori didattici svolti con studenti di accademie di belle arti in residenza. Le opere d’arte si trovano così in simbiosi con l’ambiente che le rende materia, a sua volta veicolo primigenio di comunicazione, divulgazione e tutela dell’ecosistema. Si costituisce così un modello pragmatico di azione conservativa dei luoghi, includendo una manutenzione stabile e rispettosa degli equilibri ecologici. Il valore delle istallazioni rimane alterato solo dall’azione del tempo, secondo una logica naturale, primordiale. Il percorso si snoda per il bosco in un sistema integrato fra opere d’arte e natura dove selva e realizzazioni artistiche interagiscono creando un’unica grande opera complessiva. Opera Bosco nasce dall’esigenza di relazionarsi con la natura, di produrre un’arte che sia finalmente rinnovabile e perfettamente inserita nel paesaggio che, con le sue particolarità botaniche, zoologiche, geologiche e storico-antropologiche fa da cornice a una concezione di arte totale.

Fonte: Go Sabina

Info e periodi

Sin dalla sua fondazione, Opera Bosco organizza seminari interdisciplinari, mostre e concerti su tematiche affini e collaterali al tema dell’arte nella natura, negli spazi dei tre teatri all’aperto e nel luogo documentazione ed espositivo Cave Cave nel centro storico di Calcata. Il museo è Menzione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa dal 2010 al 2015, è presente alla Biennale di Architettura di Venezia 2014 e di Arte Visive nel 2015 nell’ambito delle attività del MIBACT ed è stato proposto a candidatura di Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 2019. Da fine marzo a metà dicembre, dalle 11.00 al tramonto, Opera Bosco apre al pubblico con visite individuali o guidate per gruppi e scolaresche. Visitarlo in questo periodo rende la permanenza molto particolare, poiché il bosco si anima di colori vivaci e unici, tipici dell’autunno.