Al via i caffè geopolitici di 24ORE Business School

24ORE Business School, da sempre attenta all’approfondimento dei temi di attualità, ha inaugurato giovedì 8 febbraio, il ciclo “i caffè geopolitici” nella sede di Roma in Via Gaeta, 15. Il primo appuntamento ha visto l’Onorevole Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR, dialogare con Giangiacomo Calovini, docente di 24ORE Business School e deputato di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri. Il dialogo, durato un’ora, ha affrontato varie tematiche: da una più generale analisi del contesto internazionale caratterizzato fredda da vari indicatori di instabilità, ad un ragionamento attorno all’attacco di Hamas del 7 ottobre, l’invasione russa in Ucraina del 24 febbraio 2022 e i continui rischi di terrorismo in Europa. A rendere precario il panorama politico-strategico contemporaneo contribuiscono inoltre fenomeni transnazionali come la crescita demografica africana, i flussi migratori e le sfide energetiche, di cui si è discusso ad latere.



Il ciclo di incontri “i caffè geopolitici” si propone, quindi, di esplorare e comprendere le sfide politiche contemporanee, partendo da domande chiave come il ruolo geopolitico dell’Italia in un ambiente internazionale instabile e il futuro dell’Europa in un contesto in cui la sicurezza è una delle principali responsabilità delle organizzazioni internazionali.

Al secondo appuntamento, che si terrà il 22 febbraio, vedrà ospiti Alon Bar, Ambasciatore d’Israele in Italia, seguito da Yaroslav Melnyk, Ambasciatore d’Ucraina in Italia e la chiusura sarà presenziata dall’On.le Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri.