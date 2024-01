L’Ambasciata svizzera ha donato 10 alberi al Parco Allievo, nel quartiere Trionfale

Con il motto “Gli alberi sono un dono”, Monika Schmutz Kirgöz (Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Sabrina Alfonsi (Assessora all’Ambiente, all’Agricoltura e ai Rifiuti di Roma Capitale) e Marco Della Porta (Presidente del Municipio XIV di Roma) hanno inaugurato, giovedì 25 gennaio alle ore 10:00, il parco in via G. Allievo, nel quartiere Trionfale. Per l’allestimento del parco e dell’area ludica attinente, l’Ambasciata di Svizzera in Italia ha donato dieci alberi. In questa occasione l’Ambasciatrice, l’Assessora e il Presidente del Municipio, coadiuvati da due classi primarie della Scuola Svizzera a Roma, hanno piantato, simbolicamente, uno dei 10 alberi donati, dopo aver scoperto una targa commemorativa.

Per la Svizzera, le tematiche dell’ambiente e della sostenibilità sono di grande priorità. Con questi alberi l’Ambasciata vuole fornire un contributo concreto al verde di Roma e donare ad una nuova area ludica del Comune una cornice che la renda più accogliente e fruibile. Gli alberi, infatti, sono un investimento a lungo termine: oggi sono piantati per il benessere delle generazioni attuali e future. L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Roma. Il motto “Gli alberi sono un dono”, oltre che riferirsi alla donazione delle 10 piante di Fraxinus angustifolia e Sophora Japonica vuole tematizzare l’apporto che gli alberi hanno per un’aria più pulita, zone di ombra (essenziali nelle estati romane), nonché per “forme e colori su cui far riposare lo sguardo”, come recita la targa stessa che verrà scoperta per l’inaugurazione.