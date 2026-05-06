Un nuovo Manifesto di Ventotene per l’innovazione: perché l’Europa deve ripartire dal trasferimento tecnologico
Un nuovo Manifesto di Ventotene per l’innovazione: perché l’Europa deve ripartire dal trasferimento tecnologico
Un nuovo Manifesto di Ventotene per l’innovazione: perché l’Europa deve ripartire dal trasferimento tecnologico
Dalla visione politica alla sfida tecnologica
Nel 1941, il Manifesto di Ventotene immaginava un’Europa unita come risposta alle crisi del suo tempo. Oggi, quella stessa Europa si trova davanti a una trasformazione altrettanto radicale, ma di natura diversa: non più solo politica o militare, bensì tecnologica.
La competizione globale si gioca ormai su innovazione, intelligenza artificiale, biotecnologie e capacità di trasformare la ricerca in valore economico. Eppure, l’Europa continua a mostrare un limite strutturale: l’incapacità di trasferire efficacemente conoscenza dal laboratorio al mercato.
Il vero problema: non la ricerca, ma il trasferimento
L’Europa non è debole nella produzione scientifica. Al contrario, università e centri di ricerca sono tra i più avanzati al mondo.
Il problema è un altro: il trasferimento tecnologico.
Troppo spesso:
- i brevetti restano inutilizzati
- le startup faticano a scalare
- i risultati della ricerca non diventano innovazione concreta
Questo crea una dipendenza crescente da ecosistemi tecnologici esterni, in particolare statunitensi e asiatici.
Perché serve un “nuovo Ventotene”
Se il Manifesto originale puntava a superare i nazionalismi politici, oggi è necessario superare i nazionalismi tecnologici.
Serve una visione chiara:
costruire una sovranità tecnologica europea basata sulla collaborazione e non sulla frammentazione.
Questo significa:
- integrare i sistemi di ricerca
- coordinare le politiche di innovazione
- rafforzare le reti di trasferimento tecnologico
Il ruolo strategico delle università
Le università non possono più limitarsi alla produzione di conoscenza. Devono diventare attori centrali dello sviluppo economico e tecnologico.
In questo scenario, i Technology Transfer Office (TTO):
- non sono più strutture amministrative
- ma vere e proprie infrastrutture strategiche
Capaci di:
- valorizzare brevetti
- supportare spin-off
- connettere ricerca e industria
Verso una Unione Europea dell’Innovazione
Un nuovo “Manifesto di Ventotene per l’innovazione” dovrebbe proporre un salto di scala:
- una rete europea dei TTO
- politiche comuni sulla proprietà intellettuale
- un fondo sovrano per le tecnologie strategiche
Non si tratta di aggiungere strumenti, ma di cambiare paradigma.
Innovazione e interesse pubblico
C’è poi un tema spesso trascurato: l’impatto sociale.
L’innovazione, se lasciata senza governance:
- aumenta le disuguaglianze
- concentra potere
- indebolisce la coesione sociale
Per questo, il trasferimento tecnologico deve essere orientato all’interesse pubblico, non solo al profitto.
Conclusione: una scelta non più rinviabile
L’Europa si trova davanti a un bivio:
- restare frammentata e perdere rilevanza
- oppure costruire una vera politica comune dell’innovazione
Come nel 1941, la risposta non può essere graduale o timida.
Serve una nuova visione.
E questa visione passa, oggi più che mai, da un elemento spesso sottovalutato ma decisivo:
il trasferimento tecnologico.