Un nuovo Manifesto di Ventotene per l’innovazione: perché l’Europa deve ripartire dal trasferimento tecnologico
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

Un nuovo Manifesto di Ventotene per l’innovazione: perché l’Europa deve ripartire dal trasferimento tecnologico

Un nuovo Manifesto di Ventotene per l’innovazione: perché l’Europa deve ripartire dal trasferimento tecnologico

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Codice e conseguenze - 6 Maggio 2026

di Mirko Tomasino

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