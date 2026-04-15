Il lato nascosto dell’innovazione: quando il trasferimento tecnologico fallisce

Non tutte le tecnologie hanno successo (e capire perché è fondamentale)

Si raccontano spesso le storie di startup che crescono rapidamente, di tecnologie che cambiano interi settori, di innovazioni che diventano casi di successo.

Molto meno si parla di ciò che non funziona.

Eppure, nel trasferimento tecnologico, il fallimento non è un’eccezione: è la regola. Ogni tecnologia che arriva sul mercato è il risultato di molti tentativi falliti, di idee che non hanno trovato applicazione, di soluzioni che non hanno incontrato il momento giusto.

La differenza tra un sistema dell’innovazione maturo e uno fragile non sta nell’assenza di fallimenti, ma nella capacità di comprenderli.

Il codice invisibile del fallimento

Dietro ogni progetto che non raggiunge il mercato si nasconde una combinazione di fattori.

Mercato inesistente

Una tecnologia può essere perfetta dal punto di vista scientifico e tecnico, ma non avere un mercato.

Questo fenomeno è ampiamente analizzato nella letteratura sul trasferimento tecnologico, che evidenzia come molte innovazioni falliscano per una mancata validazione della domanda (Markman et al., 2005).

Timing sbagliato

Nel trasferimento tecnologico, il tempo è un fattore critico.

Secondo studi pubblicati su Research Policy, molte tecnologie falliscono perché introducono soluzioni troppo anticipate rispetto alla maturità del mercato o dell’ecosistema industriale (Geels, 2002).

Modello di business debole

Una tecnologia innovativa non è sufficiente senza un modello economico sostenibile.

Il framework della Business Model Innovation evidenzia come la creazione di valore debba essere accompagnata da una chiara strategia di cattura del valore (Teece, 2010).

Difficoltà di scalabilità

Il passaggio dal laboratorio alla produzione industriale rappresenta una delle fasi più critiche.

Molte tecnologie non riescono a superare questa fase per limiti tecnici o economici, come evidenziato nei lavori sul trasferimento tecnologico universitario (Siegel et al., 2003).

La “Valley of Death” dell’innovazione

Queste criticità si concentrano nella cosiddetta Valley of Death, una fase intermedia tra ricerca e mercato.

Secondo l’OECD, la maggior parte delle tecnologie fallisce proprio in questa fase a causa della mancanza di finanziamenti e dell’elevato rischio percepito (OECD, 2013).

Il problema culturale: fallire non è (ancora) accettato

Nel contesto europeo, il fallimento è ancora spesso percepito come un errore.

Studi comparativi mostrano come, a differenza degli Stati Uniti, i sistemi europei siano meno tolleranti verso il rischio imprenditoriale (Audretsch & Thurik, 2001).

Questo limita:

la sperimentazione

la condivisione delle esperienze negative

l’apprendimento sistemico

Codice e conseguenze

Ogni fallimento contiene informazioni strategiche.

Nel campo degli Innovation Studies, è sempre più riconosciuto che l’analisi dei fallimenti contribuisce a migliorare l’efficacia dei sistemi di innovazione (Mowery & Sampat, 2005).

Eppure, queste informazioni raramente vengono sistematizzate o condivise.

Il valore nascosto del fallimento

Analizzare i fallimenti consente di:

migliorare i processi di trasferimento tecnologico

ridurre il rischio nei progetti futuri

sviluppare competenze imprenditoriali

rendere più efficiente l’allocazione delle risorse

Come sottolineato da Henry Chesbrough nel paradigma della Open Innovation, l’innovazione è un processo aperto e iterativo, in cui errori e fallimenti sono parte integrante del sistema.

Conclusione: innovare significa anche saper fallire

Il trasferimento tecnologico non è un percorso lineare. È fatto di tentativi, errori, aggiustamenti.

Le tecnologie che arrivano sul mercato rappresentano solo la parte visibile di un processo molto più complesso.

Ignorare il fallimento significa perdere conoscenza.

Analizzarlo, invece, significa costruire un sistema dell’innovazione più consapevole, resiliente ed efficace.