Il lato nascosto dell’innovazione: quando il trasferimento tecnologico fallisce
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

Il lato nascosto dell’innovazione: quando il trasferimento tecnologico fallisce

Il lato nascosto dell’innovazione: quando il trasferimento tecnologico fallisce

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Codice e conseguenze - 15 Aprile 2026

di Mirko Tomasino

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