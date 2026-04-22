Algoritmi invisibili: come decidono il nostro futuro (senza che ce ne accorgiamo)
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

Algoritmi invisibili: come decidono il nostro futuro (senza che ce ne accorgiamo)

Algoritmi invisibili: come decidono il nostro futuro (senza che ce ne accorgiamo)

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Codice e conseguenze - 22 Aprile 2026

di Mirko Tomasino

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