Algoritmi invisibili: come decidono il nostro futuro (senza che ce ne accorgiamo)

Dalla ricerca scientifica alle piattaforme digitali: il potere nascosto del codice nelle scelte quotidiane

C’è una decisione che hai preso oggi che forse non era davvero tua.

Non si tratta di una teoria complottista, ma di un dato supportato da numerosi studi: sempre più scelte quotidiane – cosa leggere, cosa comprare, cosa guardare – sono influenzate da sistemi algoritmici.

E la cosa più interessante è che non li vediamo.

Il codice che non vediamo

Gli algoritmi non sono solo righe di codice. Sono sistemi che organizzano la realtà.

Suggeriscono contenuti, filtrano informazioni, definiscono priorità. E lo fanno in modo così fluido da diventare invisibili.

Secondo le ricerche nel campo degli Algorithmic Governance, gli algoritmi non si limitano a supportare le decisioni, ma contribuiscono attivamente a strutturare i contesti in cui queste decisioni vengono prese (Kitchin, 2017).

Strumenti come ChatGPT o i sistemi di raccomandazione delle piattaforme digitali rappresentano esempi concreti di questa trasformazione.

Dalla ricerca al controllo

Molti sistemi algoritmici nascono in ambito accademico e vengono poi trasferiti al mercato attraverso processi di innovazione.

Il modello della Data-DrivenDecision Making descrive proprio questa evoluzione: decisioni sempre più basate su dati, modelli predittivi e apprendimento automatico.

Secondo ShoshanaZuboff, questo processo ha portato alla nascita di una nuova forma di potere, definita “capitalismo della sorveglianza”, in cui i dati comportamentali vengono utilizzati per prevedere e influenzare le azioni future.

Il paradosso dell’efficienza

Gli algoritmi funzionano bene. Ottimizzano:

tempi

scelte

informazioni

Ma proprio questa efficienza crea un paradosso.

Più un sistema è efficace nel suggerire, meno siamo consapevoli del fatto che stiamo seguendo un suggerimento.

Studi pubblicati su Big Data & Society mostrano come i sistemi di raccomandazione possano influenzare comportamenti e preferenze senza che gli utenti ne siano pienamente consapevoli (Yeung, 2017).

Chi scrive il codice?

Dietro ogni algoritmo ci sono scelte.

Quali dati utilizzare.

Quali obiettivi ottimizzare.

Quali risultati privilegiare.

Non esiste neutralità.

Il concetto di bias algoritmico, ampiamente discusso nella letteratura scientifica, evidenzia come gli algoritmi possano riflettere e amplificare pregiudizi presenti nei dati (O’Neil, 2016).

Anche per questo motivo, l’AI Act promosso dall’Unione Europea introduce principi di trasparenza e responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale.

Codice e conseguenze

Ogni algoritmo produce conseguenze:

amplifica alcuni contenuti

riduce la visibilità di altri

orienta comportamenti

crea nuove abitudini

Secondo Tarleton Gillespie, le piattaforme digitali svolgono un ruolo di “intermediazione invisibile”, influenzando ciò che le persone vedono e, di conseguenza, ciò che pensano.

Non si tratta solo di tecnologia, ma di architettura delle decisioni.

Il rischio: abituarsi senza accorgersene

Il vero rischio non è l’esistenza degli algoritmi, ma l’abitudine.

Quando smettiamo di chiederci:

perché vedo questo contenuto?

perché mi viene suggerita questa scelta?

perché questo risultato e non un altro?

stiamo delegando una parte della nostra autonomia decisionale.

Il valore della consapevolezza

Non esiste una soluzione semplice.

Gli algoritmi sono strumenti fondamentali e continueranno a esserlo. Tuttavia, la ricerca nel campo della Algorithmic Accountability sottolinea l’importanza di sviluppare sistemi trasparenti e comprensibili (Diakopoulos, 2016).

La differenza la fa la consapevolezza:

comprendere i meccanismi

riconoscere le influenze

mantenere uno spazio di scelta autonoma

Conclusione: il futuro non è scritto nel codice

Gli algoritmi non sono il futuro. Sono il presente.

E il modo in cui li progettiamo, li utilizziamo e li regoliamo determinerà le conseguenze che avranno sulla società.

Perché il codice non è mai solo codice.

È sempre anche una scelta.