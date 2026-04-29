Il mito della neutralità tecnologica: perché il codice non è mai imparziale
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

Il mito della neutralità tecnologica: perché il codice non è mai imparziale

Il mito della neutralità tecnologica: perché il codice non è mai imparziale

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Codice e conseguenze - 29 Aprile 2026

di Mirko Tomasino

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