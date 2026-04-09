Ricerca pubblica e investimenti privati: chi decide davvero cosa diventa innovazione?
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

Ricerca pubblica e investimenti privati: chi decide davvero cosa diventa innovazione?

Ricerca pubblica e investimenti privati: chi decide davvero cosa diventa innovazione?

foto-articolo
Codice e conseguenze - 9 Aprile 2026

di Mirko Tomasino

Condividi: