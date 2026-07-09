Kiev. Una città sospesa tra normalità e allarmi aerei

Kiev è cambiata profondamente dall’inizio dell’invasione russa del 2022: la capitale ucraina ha dovuto adattarsi ai bombardamenti, alla presenza costante di rifugi antiaerei e a nuove misure di sicurezza, trasformando stazioni della metropolitana e spazi pubblici in luoghi di protezione oltre che di vita quotidiana. Nonostante ciò, i servizi essenziali e il trasporto pubblico hanno continuato a funzionare, diventando un simbolo della resilienza urbana della città.

La guerra ha lasciato segni evidenti sul tessuto edilizio e sulle infrastrutture. Quartieri residenziali, edifici storici e siti culturali hanno subito danni, mentre la città ha avviato programmi di ricostruzione e di rafforzamento delle reti energetiche e dei servizi. L’esperienza degli attacchi ha inoltre accelerato l’adozione di sistemi di allerta e di gestione digitale delle emergenze, rendendo Kyiv una delle città più avanzate dell’Ucraina sotto il profilo tecnologico.

In Ucraina vige ancora il divieto generale per gli uomini tra i 18 e i 60 anni di lasciare il Paese, con poche eccezioni, e lo scorso anno è stata abbassata l’età per la mobilitazione: gli uomini tra i 25 e i 60 anni ritenuti idonei dal punto di vista medico possono essere chiamati al servizio militare. Oltre ai numeri, ci sono alcune ferite che non compaiono nei bollettini. L’esposizione costante alla violenza e alla guerra aumenta in modo significativo il rischio di sviluppare disturbi psicologici. Secondo uno studio pubblicato su Acta Psychiatrica Scandinavica, il 45,9% dei soldati ucraini ha ricevuto una diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

I danni ambientali poi sono stimati in decine di miliardi di dollari con la contaminazione di aria, acqua e suolo da sostanze tossiche e metalli pesanti. Inoltre, va segnalata la distruzione di oltre 1 milione di ettari di aree protette. L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ricorda anche il rilascio di oltre 150 milioni di tonnellate di CO2. Oltre ai metalli pesanti derivanti dalle esplosioni, vi è il problema delle mine e dei proiettili inesplosi (UXO) che rendono i territori coinvolti inabitabili e improduttivi. Basta pensare alla diga di Kakhovka distrutta nel 2023, alle città coinvolte e alle acque che hanno trascinato ordigni in zone prima impensabili. Poi, finora per fortuna, gli attacchi intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non hanno avuto conseguenze radiologiche, ma il ricordo di Chernobyl è ancora vivo. Non ultimo è il Mar Nero, teatro di scontri con analoghe conseguenze (mine marittime, ad esempio).

Oggi, dopo anni di conflitto, la città vive in una condizione sospesa: la vita quotidiana scorre tra normalità e allarmi aerei, con aree urbane danneggiate da missili e resti di mezzi militari in mostra come memoria storica. La celebre Piazza Maidan è ora costellata di bandiere ucraine in memoria dei caduti, trasformandosi in un luogo di costante commemorazione e protesta per le famiglie dei prigionieri. I residenti hanno integrato il conflitto nella quotidianità. Gli spazi pubblici come i centri commerciali continuano a ospitare eventi di beneficenza, mentre in città sono sorte iniziative di supporto e palestre improvvisate per l’addestramento dei volontari.

A quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la guerra ha trasformato i volti delle persone che stanno vivendo questo conflitto sulla propria pelle. Quello che, nelle intenzioni di Putin, doveva essere un conflitto breve si è infatti trasformato nella più grande e lunga guerra in Europa degli ultimi decenni, con un costo umano enorme. Le stime parlano di circa 1 milione e 200 mila soldati morti, feriti o dispersi per la Russia e circa 600 mila per l’Ucraina. A pagare un prezzo altissimo sono stati anche i civili, con oltre 15 mila morti e più di 40 mila feriti in Ucraina.