Com’è la Brick City che ospita la Coppa FIFA?

Newark, la città che ospiterà prossimamente le finali di Coppa FIFA, appare a primo impatto sconosciuta. La Brick City, così è stata soprannominata la città del New Jersey, ha fatto da sfondo a grandi classici della storia pop e letteraria americana. La serie Sopranos, vincitrice di un Golden Globe, che dipinge una problematica comunità italoamericana è stata ambientata proprio nella contea di Essex. Vale lo stesso per il classico Pastorale Americana di Philip Roth, una tragedia sulla classe media da Premio Pulitzer.

“I’ll take a quiet life”: la vita a Newark

Certamente Newark non è quella città in cui ci si trasferisce per inseguire i propri sogni o per chi ha dei ritmi movimentati. C’è una ragione se la gran parte dei suoi abitanti faccia il pendolare nella Grande Mela oppure a Jersey City.

Newark è una di quelle città a misura di famiglia, dove gli americani decidono di trasferirsi per fare una vita a misura d’uomo e che gli immigrati scelgono per crescere serenamente i propri figli. Si tratta di un capoluogo pieno di zone verdi, caratteristico è il suo Branch Brook Park dagli alberi di ciliegio rosa. Il fine settimana si può andare in centro a comprare ai mercati contadini, il Newark Royal Market.

I ristoranti italo americani di Newark superano le aspettative di chi è abituato alle industriali fettuccine Alfredo, ma sorprendere i visitatori è la tipica cucina portoghese e spagnola che caratterizza la Brick City.

L’altra faccia della periferia: la criminalità

Nonostante negli ultimi anni il tasso di criminalità si trovi sempre di più in calo, la sicurezza resta uno dei punti interrogativi a Newark. Nella maggior parte dei casi si parla di crimini minori come furti di biciclette e divari tra piccole gangs, ma nelle zone più marginali della città restano alti i crimini violenti.

Il tasso di criminalità violenta è di 4,95 ogni 1000 residenti, che comprende 53 omicidi, 100 stupri, 418 rapine e 938 aggressioni.

L’apice delle cinque famiglie, potenti clans di Cosa Nostra, è ormai finita, ma la loro presenza resta sfortunatamente radicata nel territorio. Il loro campo d’azione non è il tradizionale spaccio di droga, bensì attività più subdole come l’usura, lo sfruttamento del lavoro e la frode.

Le forze dell’ordine sostengono addirittura che queste bande criminali utilizzino strumenti digitali come forma di pagamento come Venmo o PayPal.

Newark non è la cartolina scintillante che molti associano agli Stati Uniti. È una città fatta di contraddizioni: tranquilli quartieri residenziali e problemi irrisolti, parchi in fiore e ferite sociali ancora aperte, comunità immigrate e memorie della criminalità organizzata. Eppure, proprio per questo, l’arrivo delle finali di Coppa FIFA rappresenta molto più di un semplice appuntamento sportivo. Per qualche settimana gli occhi del mondo saranno puntati sulla Brick City, che avrà l’occasione di mostrarsi non come sfondo di romanzi e serie televisive, ma come una città viva, complessa e in continua trasformazione.