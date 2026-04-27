Il cinema italiano sbarca a New York: “Napoli – New York” di Salvatores presentato al Robin Williams Center

Venerdì 24 aprile, il SAG-AFTRA Foundation Robin Williams Center di New York ha ospitato la proiezione di Napoli – New York, l’ultimo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, con Pierfrancesco Favino protagonista e la produzione di Paco Cinematografica con Rai Cinema.

La serata è stata introdotta da Robert Allegrini, Presidente e Amministratore Delegato del NIAF – National Italian American Foundation, e da Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema. La proiezione ha rappresentato un’importante occasione per mostrare al pubblico e agli operatori del settore una delle produzioni più rilevanti degli ultimi anni, rafforzandone la visibilità in un mercato ampio e altamente competitivo come quello americano.

L’evento si inserisce nella più ampia strategia di valorizzazione internazionale di Rai Cinema, che attraverso la sua divisione Rai Cinema International Distribution è impegnata nella commercializzazione del film sui mercati esteri. A rendere possibile la serata anche il contributo del NIAF e della Lega Serie A, che dallo scorso anno hanno avviato una partnership finalizzata a rafforzare i legami culturali e sportivi tra l’Italia e la comunità italoamericana negli Stati Uniti.

Il pubblico presente era di alto profilo internazionale: rappresentanti istituzionali, esponenti della cultura italiana negli Stati Uniti, professionisti del settore, buyer, giornalisti e membri della comunità degli italiani all’estero. Una platea ideale per promuovere un’opera che ambisce a imporsi su scala globale senza rinunciare alla propria identità culturale.

Napoli – New York nasce da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. La storia è ambientata tra la Napoli del secondo dopoguerra, un lungo viaggio in mare e la New York degli anni Quaranta. Al centro del racconto ci sono Carmine e Celestina, due piccoli scugnizzi napoletani senza famiglia né dimora, che decidono di imbarcarsi clandestinamente alla ricerca di una nuova vita. Una storia intensa e universale, capace – nelle intenzioni dei produttori – di coinvolgere il pubblico di ogni latitudine.

Salvatores, Favino, Fellini: tre nomi che bastano a raccontare le ambizioni di questo film. E una serata a New York che non era solo una proiezione, ma una dichiarazione d’intenti ; il cinema italiano ha ancora molto da dire al mondo.