Elettra Lamborghini a Belve: nel 2022 non firma la liberatoria, torna in studio e si pente sui social il giorno dopo

L’intervista di Elettra Lamborghini a Belve era tra le più attese degli ultimi anni. Nel 2022, infatti, la cantante aveva già registrato una puntata del programma, salvo poi decidere di non firmare la liberatoria per la messa in onda, impedendone la pubblicazione. Torna nel 2026 a raccontarsi e a mettersi a nudo, non solo metaforicamente.

L’intervista: ironia, confessioni e momenti virali

A distanza di quattro anni, Elettra torna nello studio di Francesca Fagnani, che non perde occasione per ironizzare sul precedente, chiedendole subito se questa volta la liberatoria fosse stata firmata. Nel corso di circa 35 minuti di conversazione, Elettra Lamborghini si racconta con il suo stile diretto e spontaneo, alternando leggerezza e momenti più personali.

Tra gli episodi più commentati, anche un momento di grande ironia in cui l’artista si mostra senza filtri, raccontando un aneddoto legato a un piercing al capezzolo e al suo lato più “irriverente”, in pieno spirito Belve.

L’intervista tocca anche la sua carriera musicale e le partecipazioni al Festival di Sanremo. Elettra scherza sulle sue posizioni in classifica: penultima classificata all’edizione 2020 e 26ª su 30 a quella di quest’anno. Tra una risata e l’altra dice di salire in classifica ad ogni partecipazione e con autoironia commenta: “Mi piacerebbe vincere Sanremo… magari tra trent’anni.” Non manca anche una riflessione più seria sul suo percorso artistico e sul peso del cognome Lamborghini, che secondo lei ha rappresentato sia un vantaggio che un ostacolo:

“[lo snobismo] è normale, ma forse se non mi chiamavo Lamborghini manco ci andavo su quel palco là.”

Ampio spazio anche alla vita privata e al rapporto con il marito, il DJ Afrojack, definito da lei come: “Un diamante raro.” Tra le dichiarazioni più virali sui social c’è la sua espressione “maritosessuale”, con cui racconta ironicamente di non provare attrazione per altri uomini, se non per il marito.

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack ai Grammy Awards del 2022.

Foto: Amy Sussman//Getty Images

Sul finale, alla classica domanda di Francesca Fagnani sulla felicità, Elettra risponde con sincerità: “sono felice, ma dipende dai giorni, sta a noi crearcelo: l’unica cosa che posso augurarmi è la stabilità emotiva.”

Il “pentimento” social del giorno dopo

A meno di 24 ore dalla messa in onda, Elettra pubblica una storia su Instagram in cui commenta a caldo la sua partecipazione, definendosi “too much” e ammettendo di non essere completamente soddisfatta del risultato. Nello stesso messaggio riconosce di aver accettato l’intervista in un periodo personale complesso, scrivendo tra le righe una sorta di mea culpa: “Lezione imparata: non accettare interviste quando sei sull’orlo di un esaurimento.”

Un commento che ha riacceso anche il ricordo del precedente del 2022, quando aveva scelto di non autorizzare la messa in onda della puntata. L’intervista restituisce l’immagine di un’artista che non ha paura di esporsi, tra ironia, provocazioni e fragilità.

Foto: @elettralamborghini via Instagram

Elettra, non essere troppo dura con te stessa: hai dimostrato – nonostante qualche scivolone, gaffe sulla lingua italiana e dichiarazione un po’ scomoda – di saper “cadere in piedi”, riuscendo a farti e farci fare una risata nel mentre.