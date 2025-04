David di Donatello 2025: La 70esima edizione riserva grandi sorprese

Il 7 maggio si celebrerà la 70esima edizione dei David di Donatello presso gli studi di Cinecittà a Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 20.30. A pochi giorni dalla celebrazione, non si può non porre l’accento sulle nomination, e fare qualche pronostico sulla possibile vittoria. A guidare la classifica Berlinguer, seguito da Parthenope e Vermiglio. Buon risultato anche per Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini.

Se è vero che tra gli attori alcuni nomi non stupiscono (Silvio Orlando in Parthenope, Elio Germano in Berlinguer e Pierfracesco Favino in Napoli-New York), altre nomination, premiano anche degli esordi niente male, soprattutto al femminile. Celeste Dalla Porta protagonista di Parthenope si presenta come una papabile vincitrice, così come la giovanissima Tecla Insolia, protagonista della miniserie L’ arte della gioia (in corsa anche come attrice non protagonista in Familia)

In attesa della serata del 7 maggio, abbiamo già i primi due vincitori: Anora di Sean Baker per il miglior film internazionale mentre Diamanti di Ferzan Özpetek si aggiudica il David allo spettatore. Di seguito la lista completa delle candidature.

David di Donatello 2025 tutte le candidature

Miglior Regia

Berlinguer. La grande ambizione – Andrea Segre

Il tempo che ci vuole – Francesca Comencini

L’arte della gioia – Valeria Golino

Parthenope – Paolo Sorrentino

Vermiglio – Maura Delpero

Migliore Attrice

Familia – Barbara Ronchi

Il tempo che ci vuole – Romana Maggiora Vergano

L’arte della gioia – Tecla Insolia

Parthenope – Celeste Dalla Porta

Vermiglio – Martina Strinsi

Miglior Attore

Berlinguer – La grande ambizione – Elio Germano

Familia – Francesco Gheghi

Il tempo che ci vuole – Fabrizio Gifuni

Parthenope – Silvio Orlando

Vermiglio – Tommaso Ragno

Miglior Film

Berlinguer. La grande ambizione – Andrea Segre

Il tempo che ci vuole – Francesca Comencini

L’arte della gioia – Valeria Golino

Parthenope – Paolo Sorrentino

Vermiglio – Maura Delpero

Miglior Attore Non Protagonista

Berlinguer – La grande ambizione – Roberto Citran

Familia – Francesco Di Leva

L’arte della gioia – Guido Caprino

Napoli – New York – Pierfrancesco Favino

Parthenope – Peppe Lanzetta

Miglior Attrice Non Protagonista

Diamanti – Geppi Cucciari

Familia – Tecla Insolia

L’arte della gioia – Valeria Bruni Tedeschi

L’arte della gioia – Jasmine Trinca

Parthenope – Luisa Ranieri

Miglior Documentario

Duse – The Greatest

Il cassetto segreto

L’occhio della gallina

Lirica Ucraina

Prima della fine – Gli ultimi giorni di Berlinguer

Miglior Sceneggiatura Originale

Berlinguer – La grande ambizione

El Paraiso

Gloria!

Il tempo che ci vuole

Parthenope

Vermiglio

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Campo di battaglia

Familia

Il ragazzo dai pantaloni rosa

L’arte della gioia

Napoli – New York

Miglior Esordio alla Regia

Ciao bambino – Edgardo Pistone

Gloria! – Margherita Vicario

I bambini di Gaza – Loris Lai

Io e il Secco – Gianluca Santoni

Zamora – Neri Marcorè

Miglior Produzione

Berlinguer. La grande ambizione

Ciao bambino

Gloria!

Vermiglio

Vittoria

Miglior Film Internazionale

Anora – (Vincitore)

Conclave

Giurato Numero 2

La zona d’interesse

Perfect Days

Miglior Cortometraggio

Domenica sera – Matteo Tortone

La confessione – Nicola Sorcinelli

La ragazza di Praga – Andree Lucini

Majoneze – Giulia Grandinetti

The eggregores’ theory – Andrea Gatopoulos

Migliori effetti visivi

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Limonov

Napoli – New York

Parthenope

Miglior Casting

Berlinguer. La grande ambizione – Stefania De Santis

Familia – Anna Pannella

Gloria! – Massimo Appolloni

L’arte della gioia – Francesco Vedovati, Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni

Vermiglio – Stefania Rodà, Maurilio Mangano

Miglior Fotografia

Campo di battaglia

Dostoevskij

Hey Joe

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Migliore Canzone Originale

Diamanti – Travia

Confidenza -Knife Edge

Familia – Atoms

Gloria! – Aria!

Iddu – La malvagità

Miglior Compositore

Berlinguer – La grande ambizione

Confidenza

Gloria!

Iddu

Nicola Piovani

Miglior Montaggio

Berlinguer. La grande ambizione

Dostoevskij

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior Suono

Berlinguer. La grande ambizione

Campo di battaglia

Gloria!

Parthenope

Vermiglio

Migliori Costumi

Gloria!

L’arte della gioia

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior Trucco

Berlinguer – La grande ambizione

L’arte della gioia

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior Scenografia