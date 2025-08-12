Diva Futura e il porno in Italia

Diva Futura non è solo un film sul mondo del porno italiano degli anni ’80: è prima di tutto un ritratto intimo e sincero di Riccardo Schicchi, figura centrale di quel panorama, ma è anche una riflessione trasversale su come il porno abbia trasformato il modo di fruire i contenuti erotici in Italia e, allo stesso tempo, su come queste trasformazioni abbiano ridefinito il porno stesso.

Il film ci porta dietro le quinte di un’epoca fatta di luci, scandali e rivoluzioni personali, ma lo fa con uno sguardo umano.

Il film, diretto da Giulia Louise Steigerwalt, è ispirato al libro Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Debora Attanasio, la quale ha curato la sceneggiatura assieme alla regista.

Il porno come atto politico

Schicchi, raccontato nelle sue fragilità e sensibilità, viene mostrato non come un semplice “manager del porno”, ma come un visionario, convinto che il porno potesse essere qualcosa di più di intrattenimento. Per lui era una forma di ribellione, di provocazione culturale, quasi una battaglia ideologica.

Nella sua visione, il porno aveva anche un valore estetico e politico, una spinta a scardinare i tabù, un atto di libertà personale e collettiva. La stessa idea che lo porterà a fondare il provocatorio Partito dell’Amore, con cui voleva scuotere l’Italia conservatrice dell’epoca.

Le muse dell’eros

Accanto a lui ci sono le grandi protagoniste del porno italiano – Cicciolina (Ilona Staller), Moana Pozzi ed Eva Henger – tutte donne che hanno avuto un ruolo reale nella sua vita. Non sono comparse o semplici corpi: sono muse, complici, amiche, amanti.

Il film riesce a dare a ciascuna un’identità precisa, mettendone in luce forza, carisma e individualità. Queste donne vengono ritratte con rispetto, senza filtri ma senza morbosità.

Cicciolina è ritratta come una figura naïf, spontanea e disarmante, capace di muoversi nel mondo con una leggerezza quasi infantile e al tempo stesso calcolata.

Moana, con la sua eleganza e la sua estrema sensibilità, appare come una donna mai davvero compresa e inafferrabile, sempre in bilico tra fascino e un malessere interiore che la consuma.

Eva, invece, mostra un lato dolce e protettivo nei confronti di Riccardo, restando al suo fianco con devozione anche nei momenti più difficili.

E poi c’è Debora, inizialmente timida e riservata, che finisce per diventare parte integrante della grande famiglia di Diva Futura.

La narrazione è fluida e dinamica, e il cast offre interpretazioni credibili e autentiche. Pietro Castellitto è incredibilmente calzante nel ruolo di Schicchi. Il film si muove bene tra momenti di leggerezza e riflessioni più profonde, senza mai perdere il tono diretto e onesto che lo caratterizza.

Il cambiamento di paradigma

Eppure, guardando oggi al panorama pornografico, si percepisce una frattura netta. L’eredità dell’epoca di Schicchi sembra essersi dissolta in un mercato frenetico, dominato dal consumo rapido e dall’uso strumentale dei corpi, dove la donna perde il ruolo di protagonista per diventare un ingranaggio anonimo in una catena di immagini usa e getta.

Il film, forse senza volerlo, apre una domanda scomoda: è stato proprio Schicchi, con il suo lavoro di rottura e la sua capacità di portare il sesso fuori dall’ombra, a sdoganare anche quell’estetica di dominio maschile che oggi appare così diffusa?

La sua rivoluzione, che voleva essere libertaria e scintillante, ha finito per aprire le porte a un mercato che ha spinto sempre più verso l’eccesso e la sopraffazione, svuotando progressivamente la centralità femminile che nei suoi anni sembrava così marcata.

Ad oggi, il porno vive immerso in un flusso globale di immagini sempre più estreme, dove il confine tra fantasia e brutalità si assottiglia pericolosamente.

La centralità femminile, un tempo fulcro dello spettacolo erotico di Schicchi, è stata in larga parte sostituita da una rappresentazione che privilegia la performance maschile e dalla rapida fruizione di immagini sempre più fugaci. Questo cambiamento ha influenzato anche l’educazione sessuale dei giovani, spesso cresciuti con una visione distorta della sessualità, nutrita da un desiderio indotto di esperienze idealizzate e irreali, lontane dalla complessità e dalla realtà della vita quotidiana.

Un’occasione persa

Ma Diva Futura ha davverso perso un’occasione per parlare di erotismo e pornografia in modo costruttivo. Oltre a non avere un vero guizzo cinematografico, manca di quella scintilla registica o narrativa che avrebbe potuto renderlo un piccolo cult. È più interessante per il contenuto umano e storico che per la forma, e soffre talvolta di un tono eccessivamente celebrativo del progetto.

La regia, pur avendo un interessante punto di vista femminile e un cast che la sostiene con interpretazioni notevoli, manca di un vero dialogo con il contesto politico e culturale dell’epoca che racconta.

Il limite è la visione rigidamente duale che si fa del porno all’interno del film: quello femminile, legato a Riccardo Schicchi, è “buono” e umano; quello maschile, industriale, è “cattivo” e disumano. Questa contrapposizione elimina ogni ambiguità e riduce il discorso a una pura pornografia in senso letterale, dove tutto è esplicito sul piano narrativo, ma privo di quell’incertezza che alimenta l’erotismo.

Viene idealizzata la figura quasi messianica di Schicchi, visto come portatore di un messaggio di pace e parità tra i sessi. Ne nasce un racconto nostalgico che però sacrifica complessità e sfumature, trasformando la vicenda in una buona novella priva di conflitto reale.

Il film rappresenta quindi un documento curioso che, nei suoi limiti, mostra con sincerità un pezzo di mondo spesso frainteso e un protagonista che ha cercato di cambiarlo a modo suo.