Isabella Rossellini candidata agli Oscar 2025

Agli Oscar 2025, Isabella Rossellini ha finalmente ottenuto la prima candidatura da parte dell’Academy della sua carriera. Anche l’attrice Demy Moore è stata candidata per la prima volta, ma nel caso di Rossellini la notizia è ancora più di impatto, visto che in Conclave, il film di Robert Harris, l’attrice recita per appena 10 minuti. Inutile dire che per Isabella Rossellini raggiungere la candidatura all’Oscar a 72 anni sia stato un traguardo importante che ha scelto di festeggiare alla sua maniera, condividendo su Instagram delle parole molto delicate e dense di significato.

«Quando ero giovane venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Crescendo, questo non accade più così spesso; e, soprattutto oggi, mi manca. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore», ha scritto Isabella Rossellini. «È il mio passato, tutto ciò che ho in me, che ho portato nella mia interpretazione di Suor Agnes nel film Conclave, lavorando sotto la chiara e tagliente direzione di Edward Berger, il suo incredibile cast e la sua troupe, in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes. Grazie all’Academy. Sono molto onorata». L’attrice ha, però, colto l’occasione anche per ricordare un’altra parte importantissima della sua vita: «Oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di soffermarsi nell’aldilà a David Lynch. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione».

La carriera di Rossellini è stata caratterizzata da una costante ricerca artistica, in cui ha spesso scelto ruoli complessi e non convenzionali, dimostrando una grande capacità di entrare nei panni dei personaggi più diversi. Oltre alla sua carriera cinematografica, Rossellini è anche una sostenitrice di cause ambientali e una voce importante per la sensibilizzazione riguardo la preservazione del pianeta, dimostrando ancora una volta il suo impegno a unire cultura, arte e impegno sociale in un’unica visione del mondo.

Le nomination 2025 hanno premiato film radicati nella politica progressista: Emilia Pérez, il musical di Jacques Audiard per Netflix che esplora l’identità trans ha raccolto 13 candidature (un record per un film non in inglese) tra cui la 52enne Karla Sofia Gascon, prima donna apertamente trans nominata agli Oscar come migliore attrice. Dieci le candidature di The Brutalist (A24), il cui regista Brady Corbet ha vinto il Leone d’argento a Venezia con uno studio di tre ore sul trauma degli immigrati e l’antisemitismo, e dieci – una a testa a Cynthia Erivo e Ariana Grande – quelle di Wicked: un blockbuster ai botteghini, il musical ispirato al Mago di Oz contiene un messaggio sui pericoli dell’autoritarismo e il potere della resistenza. Le altre candidate come Miglior attrice non protagonista, oltre a Rossellini per Conclave, sono: Monica Barbaro per A Complete Unknown, Ariana Grande per Wicked, Felicity Jones per The Brutalist e Zoe Saldana per Emilia Perez.