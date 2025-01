Goodbye David. Un addio sotto le note dei Mazzy Star

Sotto il segno del Capricorno nasce e muore Davide Lynch.

Figlio del Montana, appartenente a tutto il mondo e ad ogni Galassia.

Spiega in un intervista le sue visioni attraverso il passaggio delle idee, che sguisciano come pesci tra i pensieri e bisogna essere abbastanza rapidi da coglierle.

Così come le occasioni.

“Quelle, tanto quanto le idee, quando sono così veloci e sai prenderle non ti tradiranno mai, e col tempo potrai usarle ancora”

Salutarlo in questi giorni sarebbe solo gridare sopra le grida, aggiungere una tazzina d’acqua in un oceano di lacrime, banalizzare un incolmabile vuoto.

Fabbricante di: Dune, Blue Velvet, Twin Pix e tanti altri capolavori per decenni ha fatto luce nei nostri immaginari.

Il suo misticismo, la sua poetica e il gioco del non detto marchiano a fuoco la storia del cinema, lasciandosi attribuire meritamente l’aggettivo: “Visionario”.

Aggiungere altro sarebbe sporcare un cuore bianco o accendere dei neon su di un cielo trapunto di stelle.

Grande Fan dei Mazzy Star ci piace immaginarlo volare via sotto le note di “Fade into you” avvolto da una coltre di Velluto Blue.

Grazie per aver illuminato tutto.

Grazie per quella Super Nova volata sui ragazzi in Italia con l’arrivo di Twin Pix nel gennaio del 1991; quando già dalla televisione non ci si aspettava più nulla, ma poi arrivasti tu: quella sigla iniziale, quel pettirosso e Badalamenti.

Ci facesti diventare più pretenziosi.

Giustamente affamati.

C’è chi non muore mai e generalmente sono i fabbricanti di visioni.

Su di un immenso trono, accanto a Fellini, regni e vivi su incubi e sogni, giochi e misteri.

Nessun necrologio quindi per il Gigante buono del Montana, metteremo solo play sui Mazzy Star e resteremo felici per ciò che ci lascia.

“Voglio tenere la mia mano nella tua

Voglio prendere un respiro, è vero

Ti guardo e non vedo nulla

Ti guardo per vedere la verità

Vivi la tua vita, vivi nell’ombra

Arriverai e andrai via malinconico

Una specie di notte nella tua oscurità

Chiudi gli occhi con ciò che non c’è”

“Fade into you”