Una mostra unica del cinema colombiano

Dal 22 al 24 novembre 2024, l’Istituto Cervantes di Roma con l’ambasciata Colombiana in Italia sono lieti di presentare la 12° edizione della Mostra del Cinema Iberoamericano di Roma dal titolo Scoprir che si terrà presso la Casa del cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni). Durante il weekend, Roma diventerà lo scenario per una serie di proiezioni speciali del cinema iberoamericano e colombiano contemporaneo, con lungometraggi, corti, documentari volti a sottolineare la ricchezza culturale dei paesi di lingua spagnola e portoghese e dedicati alla scoperta di nuove culture.

Due cicli tematici diversi: “Registe che raccontano” con ospiti quattro direttori spagnoli dal Cile, Argentina, Messico e Spagna e “Voce del territorio“, un ciclo dedicato alla cinematografia colombiana e che offre una visione sulla vibrante e nuova scene audiovisiva Colombiana con film che catturano le voci e i vasti paesaggi del paese.

Edizione al femminile e per gli amanti del cinema colombiano

Quest’anno, il festival si distaccherà per una grande presenza di registi e protagonisti donne offrendo una prospettiva unica e profonda su temi sociali, culturali e storici della regione con una particolare attenzione al mondo femminile sudamericano e colombiano. L’entrata sarà gratuita e tutte le pellicole in versione originale saranno sottotitolate in italiano. Scoprir è un evento imperdibile per gli affezionati del cinema di Roma. Durante i tre giorni, si potrà consultare un vasto programma cinematografico.

La selezione prevede diversi titoli, tra questi: Una Madre (2020) diretto da Diogenes Cuevas, diversi cortometraggi girati tra il 2015 e il 2023. Per la rassegna Voce del territorio attraverso la cinematografia colombiana viene esplorata la profonda connessione tra gli abitanti e i luoghi, rivelando come il territorio si converte in scenario di resistenza. Da Bogotà ai quartieri malfamati di Medellin fino ad Alis, le pellicole riflettono sulle enormi difficoltà incontrate dagli abitanti. In tutte le storie presentate il territorio è testimone e complice di battaglie e sogni, ma anche di drammi e avversità.

La 12° edizione della Mostra del cinema Iberoamericano di Roma è un’esperienza unica per chi ha voglia di vivere e condividere la pluralità e la creatività di questo cinema in una splendida cornice come la Casa del Cinema di Roma e l’incantevole Sala Fellini, teatro del festival.