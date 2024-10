Rinviata la serie televisiva sul caso di Avetrana

La serie Avetrana – Qui non è Hollywood, che è stata recentemente rinviata su Disney+, ha generato numerose polemiche e richieste di chiarimenti, in particolare da parte della comunità locale di Avetrana. Lo stop alla serie tv è arrivato mercoledì dal tribunale civile di Taranto che ha accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune della cittadina jonica.

La trasmissione della prima puntata era prevista venerdì 25 ottobre sulla piattaforma streaming Disney Plus.Il motivo del rinvio è parzialmente dovuto alle controversie sollevate, in quanto alcuni residenti e il sindaco di Avetrana hanno espresso critiche sia sul titolo della serie sia sulla rappresentazione della città.

Il sindaco ha addirittura intrapreso azioni legali, sostenendo che la frase “Qui non è Hollywood” possa danneggiare l’immagine di Avetrana, alimentando così tensioni rispetto alla libertà artistica e al diritto di rappresentazione. La serie è stata criticata per il rischio di suscitare ulteriori speculazioni mediatiche su una vicenda già ampiamente raccontata e discussa in Italia, suscitando il dibattito sul limite tra rappresentazione artistica e rispetto per le sensibilità locali​.

La serie, ideata da Pippo Mezzapesa, esplora il famigerato caso di cronaca del 2010 relativo all’omicidio di Sarah Scazzi. Attraverso quattro episodi, ciascuno centrato su un diverso protagonista (Sarah, Sabrina, Michele e Cosima), la serie racconta la complessa vicenda dal punto di vista dei diversi personaggi, con un approccio che cerca di mettere in risalto le dinamiche oscure e le tensioni interne alla famiglia e alla comunità.