Roma Film Festival 2026, tra grandi eventi, commemorazioni e colonne sonore

Le colonne sonore cinematografiche.

Il tempo in cui erano viste esclusivamente come motivetti atti ad accompagnare le scene madri dei film cult più famosi sono ormai passati.

I commenti musicali dei film sono ormai ufficialmente il terzo genere musicale più ascoltato al mondo, e le opere di maestri come John Williams, Ennio Morricone o Danny Elfman sono riconosciute come autentici capolavori moderni.

Numerosi sono gli eventi e le manifestazioni pubbliche atti a riconoscere l’importanza culturale di queste composizioni, e tra queste troviamo il Roma FilmMusic Festival.

Ideato da Marco Patrignani (presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema), ha raggiunto ormai il traguardo della quinta edizione, la quale si è presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi la mattina del 5 marzo presso il Forum Theatre di Roma.

Alla conferenza, tenuta dallo stesso Patrignani, sono intervenuti tra gli altri, l’Onorevole Federico Mollicone, l’assessore Alessandro Onorato. Presenti alla conferenza anche Gianmaria Restelli e Massimiliano Montefusco, rispettivamente responsabile delle comunicazioni Unipol e Amministratore Delegato di RDS, principali partner e sponsor della manifestazione.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il programma di questa edizione del festival, la quale si svolgerà dal 16 al 22 marzo.

In cosa consisterà la quinta edizione del Roma FilmMusic Festival?

A spiccare maggiormente è senza dubbio il cineconcerto dedicato a Star Wars: Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi. Il maestro olandese Ernst Van Tiel dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema nell’esecuzione dal vivo dell’intera colonna sonora del film in accompagnamento alla sua proiezione.

Non si tratta però dell’unico grande evento di questo festival. Il centenario dalla nascita del leggendario compositore e jazzista Piero Umiliani (le cui figlie Elisabetta e Alessandra erano presenti alla conferenza), verrà celebrato tramite una mostra immersiva ed un concerto dal vivo ad opera della band Calibro 35, il cui fondatore Tommaso Colliva, il quale è anche lui intervenuto da remoto.

E ultimo ma non per importanza, non possiamo non citare l’intervento della leggenda di Hollywood Randy Kerber. Storico collaboratore di John Williams e pianista delle colonne sonore (tra gli altri), di Harry Potter e Forrest Gump, ha anticipato quella che sarà la sua prima esibizione in Italia. Il concerto immersivo The Piano in Hollywood – A night with Randy Kerber

Grandi eventi finora inediti nel nostro paese. Retroscena e approfondimenti unici sull’affascinante mondo delle colonne sonore. Celebrazioni rivolte tanto agli amanti del cinema quanto a quelli della musica.

Questo e molto altro vi attenderà dal 16 al 22 marzo presso il Roma FilmMusic Festival, un evento atto a ricordarci come le colonne sonore ormai siano ben più che delle note su uno spartito.

Sono ormai veri e propri pezzi di cultura pop che attraversano le generazioni.