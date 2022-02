Stop-motion, play emotion

Di cosa si tratta

La stop motion, chiamata anche passo-uno o frame by frame, è una tecnica di ripresa cinematografica e di animazione impiegata per diversi prodotti audiovisivi.

Questa tecnica di animazione solitamente usa una peculiare cinepresa che immortala un fotogramma alla volta e, al posto del disegno realizzato a mano, oggetti inanimati manovrati in progressione, spostati e fotografati ad ogni cambio di posizione. Ne deriva una proiezione in sequenza delle immagini che conferisce l’illusione di movimento, come accade nel cinema con gli attori.

Anomalisa

Per rendere fluida e scorrevole la ripresa sono necessarie molte pose, che dipendono anche dal formato di destinazione. L’immagine cinematografica richiede 24 fotogrammi al secondo, l’immagine televisiva europea (PAL) ne usa 25, mentre la televisione americana (NTSC) 29,97.

Una tecnica laboriosa che richiede tanto tempo nonché abilità da parte dei registi e degli addetti ai lavori sul set, proprio per la complessità di procedura molti film di questo genere sono candidati all’Oscar come Miglior film d’animazione.

Viaggio sulla luna

L’antesignano della stop motion è rintracciabile in Georges Méliès, il quale è riuscito a raccontare storie fantastiche alimentate da effetti visivi completamente innovativi e spettacolari. In Viaggio sulla luna possiamo riconoscere l’utilizzo di una primordiale stop motion nell’avvicinamento del volto della luna.

Agli inizi il passo-uno è stato adoperato abbondantemente per gli effetti speciali nei film, poi dagli anni ‘90 ha subito una veloce evoluzione ed è stato quasi interamente modificato attraverso l’utilizzo della computer grafica. Come componente nei film realizzati dal vivo prende il nome di model animation, magistralmente confezionata negli intramontabili King Kong e Jurassic Park.

Gli imperdibili

Quest’anno è stato prodotto per Netflix un film, completamente girato in stop motion, con una trama dalla sfumatura thriller e grottesca. Si intitola The House e fa parte della categoria puppet animation: tecnica usata per animare pupazzi (marionette, giocattoli, bambole di carta, modellini) in un ambiente costruito, in opposizione con la model animation che è invece ambientata nel mondo reale. I pupazzi usati sono dotati, al loro interno, di un’armatura che li mantiene rigidi anche durante le manipolazioni delle giunture.

The House

I Nexus Studios di Londra danno vita a tre storie dirette rispettivamente da Emma de Swaef e Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr e Paloma Baeza. Questo film antologico è un esercizio di stile che unisce la commedia al dramma, ma che è costantemente attraversato da uno stile thriller ed ha alcune parti grottesche. La protagonista è una casa mistica che nel corso del tempo rende la vita difficile ai suoi abitanti: prima una famiglia, poi un topo e infine tre gatti.

Galline in fuga (2000) è il massimo esponente dell’animazione in claymation, ossia realizzata con fantocci in plastilina. Una storia originale che tratta in modo divertente il tema dello sfruttamento animale. Un gruppo di galline decide, infatti, di scappare dall’allevamento intensivo di crudeli agricoltori per vivere una vita in libertà.

La plastilina è forse l’elemento più utilizzato nella stop motion, lo ritroviamo anche nelle avventure animate di Wallace & Gromit (es.: La maledizione del coniglio mannaro), i simpatici protagonisti di una serie di film alle prese con le più svariate peripezie.

Anche in Fantastic Mr. Fox (2010) rintracciamo la ribellione degli animali al dominio dell’uomo. Questo capolavoro di Wes Anderson è incentrato sulla personalità travolgente di Mr. Fox, il quale decide, insieme ai suoi amici animali, di dichiarare guerra ai fattori della zona. Una commedia ricca di alti e bassi, adatta a tutti. Lo stesso regista ha diretto L’isola dei cani (2018) sempre con la tecnica dello stop motion e sempre ponendo l’attenzione alla sottomissione del mondo animale a quello umano.

Fantastic Mr. Fox

Anomalisa (2015) si differenzia dagli esempi sopracitati perché non ha nessuna chiave ironica, l’animazione viene utilizzata per dare vita ad un dramma personale. Il protagonista è un uomo infelice e affetto da un disturbo mentale che gli fa vedere tutte le persone con un volto simile, ma in un viaggio di lavoro scoprirà l’amore e la felicità. Un film che vuole raccontare un’esistenza sofferta ma in modo inusuale, ossia usando dei pupazzi. Pupazzi che riescono ad emozionare il pubblico, perché sapientemente costruiti e manovrati.

Jìdlo (1992) è un cortometraggio ceco in pixilation: una tecnica che coinvolge degli attori reali, che si prestano alla fotografia in stop motion. Tale metodo permette l’inserimento di scene surreali, come apparizioni o scomparse di oggetti, manipolazioni e deformazioni delle persone, e così via. Il corto è suddiviso in tre episodi e attraverso il cibo raffigura la metafora delle classi sociali.