Un nuovo mondo, un mondo perduto, un “Mondocane”.

Da quando 01Distribution ha pubblicato il trailer del film Mondocane, non ho fatto altro che pensare al titolo: Mondocane. Risuona in testa come un lungo eco: Mondocane.

Le labbra si schiudono e la lingua sfiora i denti che potrebbero serrarsi ma invece si aprono come un grido: Mondocane.

Non so se ci sia stato tutto questo rimuginare, probabilmente bizzarro, dietro la scelta del titolo, ma sicuramente è azzeccato per ciò che si vuole raccontare. Già il trailer mostra un mondo futuristico e futuribile, in una Taranto diversa da come la immaginiamo: una città cupa, distrutta, radioattiva, dove sono i ragazzi e i bambini a subire di più gli scempi lasciati dagli adulti.

Sembra una frase già sentita? Contemporanea? In effetti sì, e questo rende il film ancora più accattivante, perché non è fantascienza quello che lascia intendere, ma è ciò che viviamo oggi, tutti i giorni: un ambiente che si sta accartocciando su se stesso per via del nostro modo scellerato di rapportarci, una società che non cura la salute e il benessere ma ha ucciso la concezione di Dio trasformandolo in dio-denaro, la vita è diventata un numero su cui basare il PIL. L’umanità si sta inginocchiando alla tecnologia, rendendola più importante dei sentimenti, della morale, di ciò che ci rende diversi dalle bestie.

In questo mondo distopico, ci accorgiamo, invece, che tutto è morto e si deve ricostruire, o forse si può solo sopravvivere. C’è salvezza? C’è una qualche via d’uscita da tutto questo? Probabilmente il film ce lo racconterà, ma già il fatto di aprire il dibattito, di parlare in maniera schietta e sincera di problematiche contemporanee, rende questa pellicola davvero interessante.

Dal trailer, poi, si evince anche un rapporto di amicizia tra due ragazzi, quell’amore incondizionato che lega due giovani per sempre. E quindi, in questo mondo dove tutto crolla, i valori, l’amore, l’amicizia possono vincere la morte. O forse no?

Mondocane: un titolo che ci catapulta in uno spazio nuovo, una terra dura, terribile, cattiva. Con pugni chiusi e denti serrati ci appropinquiamo al viaggio che il regista Alessandro Celli e il produttore Matteo Rovere hanno deciso di regalarci, perché non è sempre facile affrontare questi temi, con questo genere, in un periodo così difficile, in un momento così cupo e duro, non solo per il covid. Non è facile, ma qualcuno ce l’ha fatta.

Il 3 settembre il film uscirà in sala e noi di 2duerighe saremo in prima fila a vederlo.